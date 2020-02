Pig Beach (Bahamas), l’isola dei maiali

Pig Beac è un'isola disabitata situata a Exuma, nelle Bahamas dove vivono in libertà una colonia di maiali con cui è possibile interagire e farsi il bagno.

Parliamo di: Viaggi e Turismo Sostenibile

Esiste un isola nell’arcipelago delle Bahamas totalmente disabitata o meglio abitata solo da colonia di maiali, veri re della zona che vivono in libertà assoluta, la cui solitudine è interrotta solo dalle sporadiche visite di gruppi di turisti che desiderano fare il bagno insieme a loro. Sulla storia della loro presenza in quella terra esistono molte leggende, anche se nessuno sa veramente come siano potuti arrivare a Pig Beach.

Pig Beach: dove si trova e come ci si arriva?

La leggenda più diffusa vuole che i maiali siano stati portati sull’isola da un gruppo di marinai, con l’intento di tornare indietro a cucinarli in un secondo momento. I marinai tuttavia, forse a causa di un naufragio, non riuscirono più a tornare indietro e i maiali sopravvissero grazie al cibo in eccesso scaricato da navi di passaggio. Oggi comunque sono una presenza assoluta sull’isola e anche i turisti si occupano di portargli del cibo quando si recano in quel piccolo paradiso.

C’è un’altra leggenda che racconta come i maiali siano riusciti a sopravvivere ad un naufragio e siano riusciti ad arrivare a riva; un’altra ancora narra che i maiali siano scappati da un isolotto vicino. Alcuni sostengono che i maiali facciano parte di un piano economico che avrebbe lo scopo di attirare turisti alle Bahamas. Insomma ce ne sono veramente tantissime.

Per raggiungere Pig Beach ci si può imbarcare da Royal Plantation Island per raggiungere Big Major Cay, sino ad arrivare alla meta. A poca distanza c’è anche Guana Cay, dove poter dare uva alle iguane, mentre a Compass Cay è possibile nutrire gli squali. La zona delle Bahamas è realmente piena di esperienze incredibili: è possibile fare anche un’escursione all’insegna dell’avventura alla scoperta di relitti sottomarini al largo della costa di San Salvador, o una romantica fuga dal mondo, sulle spiagge deserte di Long Island.

Da tenere a mente: Pig Beach è stata soprannominata così dai turisti ma in realtà per i locali è Big Mayor Cay, distretto delle isole Exuma nelle Bahamas. Per arrivare alle Exuma – distretto di oltre 360 isole – è necessario prendere un volo dagli USA o da Nassau, capitale delle Bahamas: una volta giunti lì, sono tante le crociere che permettono di fare questo genere di visite e rendere la vostra vacanza davvero indimenticabile!