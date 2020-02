Il tenerissimo cucciolo di cane che sta facendo impazzire il web

Fonte immagine: Gấu Mèo Bắc Mỹ

Questa è la storia del cucciolo di 2 mesi mesi e mezzo nato dall’incrocio fra un cane vietnamita e quello a gambe corte chiamato Dingo.

Parliamo di: Cani da compagnia

Sul web nelle ultime ore stanno impazzando foto e video di un cucciolo davvero particolare: un incrocio che assomiglia sia ad un cane che ad un gatto. Si chiama Dúi e gli utenti lo acclamano come “tenerissimo”. Si tratterebbe di un incrocio fra una razza di origine vietnamita e una razza di cane a gambe corte chiamato Dingo. Tuttavia non escludono che possa avere una mutazione genetica. Anche se l’origine non è certa.

I padroni di Dùi hanno aperto una pagina Facebook dedicata al loro cucciolo e hanno precisato di non essere intenzionati a venderlo viste le numerose richieste ricevute!