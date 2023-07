Le 5 migliori piante verdi da appartamento (foto e nomi)

Se vogliamo un piccolo spazio di bosco in casa, le piante verdi da appartamento sono la scelta ideale. Ci sono esemplari che non hanno bisogno di grandi cure, ma che possono colorare gli angoli cupi dei nostri appartamenti cittadini. In questo modo, ci possiamo godere attimi di relax domestici come fossimo in un bellissimo giardino, con un verde fresco e tropicale da cartolina.

Con le piante verdi da appartamento si possono realizzare angoli green in grado di farci sentire in un fresco giardino, se anche abitiamo in condominio. Di fatto, ci sono esemplari che non disdegnano le quattro mura domestiche. Non mostrano grandi necessità, anche a livello di luce, ma vantano un fogliame che è gioia per gli occhi.

Lo sappiamo, le nostre vite frenetiche e molto cittadine non ci permettono di staccare la spina e dedicarci al relax nel verde che magari vorremmo. Ma questo non significa che dobbiamo rinunciare ad un nostro spazio domestico, in cui le piante ci regalano memorie di giardini fioriti.

Che si crei un angolo apposito dove alloggiarle, o le si metta sparse in posti strategici della casa poco importa, ciò che invece conta è scegliere gli arbusti giusti. Ci sono infatti piante verdi più adatte di altre a stare in appartamento. E sono quelle a bassa manutenzione, se anche qualche bisogno dobbiamo riconoscerlo e soddisfarlo.

Le piante grasse sono tra le migliori soluzioni da adottare, specie quelle che non richiedono una grande illuminazione e si adeguano senza problemi e sofferenze anche a stare in ambienti non esposti. Di seguito vedremo le 5 piante verdi da appartamento più scelte e qualche suggerimento per mantenerle.

Piante verdi da appartamento: 5 specie da coltivare

Non c’è bisogno di avere il pollice verde e una discreta esperienza con il giardinaggio per coltivare le piante verdi da appartamento di seguito. Di fatti, si tratta di esemplari a bassa manutenzione, che richiedono poche cure e sono adatte per stare al chiuso. E allora, diamo uno sguardo alla lista, poi facciamo un salto in vivaio per fare scorta.

Sansevieria o pianta del serpente

La pianta Sansevieria è uno di quegli arbusti che si regalano anche a chi non ha mai avuto a che fare con il giardinaggio o non ha il pollice verde. Ha bisogno di poca luce, non patisce se ci si dimentica qualche volta di innaffiarla e colora la casa con foglie a spada alte e slanciate. È una pianta quasi autosufficiente, ma è tossica per cani e gatti.

Spatifillo o giglio della pace

I gigli della pace o Spathiphyllum sono l’ideale per coloro che amano piante verdi con fioriture che durano, ma anche che vogliono avere piante che depurano l’aria di casa. Le esigenze, anche in questo caso, sono minime, ma qualche ora di luce indiretta la piantina la vuole. La mezz’ombra anche è ottima.

Pothos o edera del diavolo

Una bella pianta verde con foglie ricadenti è il Pothos, anche noto come edera del diavolo, se anche non abbia un aspetto demoniaco. Al contrario, il suo lato gentile sta nel non rinfacciarci se lo teniamo al buio e lo irrighiamo poco. Ma se non dimentichiamo di curarlo, il suo fogliame renderà il nostro angolo botanico pittoresco.

Crassula ovata o albero di giada

Le succulente non temono di restare giorni senza acqua, il che significa non vederle soffrire quando le teniamo a digiuno per qualche giorno. La pianta di giada è una delle opzioni più decorative per la nostra casa e rientra nella categoria delle piante grasse. È molto bella quando raggiunge una certa altezza e si copre di foglie cerate e bombate.

Edera inglese

Un’altra pianta dal portamento cadente, simile al già citato Pothos, è l’edera inglese che si presta ad una coltivazione domestica in vaso. Se abbiamo mensole o un caminetto, la possiamo adagiare in bella vista per vedere le sue foglie verdi cascanti. È una delle piante che purificano l’aria dalle sostanze nocive.

