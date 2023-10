Quali sono le piante in via di estinzione

Molte piante nel mondo sono in pericolo di estinzione, ma per quale ragione? Le cause di questo triste fenomeno sono molte, e spesso a determinare la scomparsa di specie animali e vegetali è proprio la pesante mano dell’uomo.

Deforestazione, perdita di habitat, cambiamenti climatici e riscaldamento globale non stanno mettendo all’angolo “solamente” centinaia di specie animali. Anche le piante stanno scomparendo, e stanno andando incontro al rischio di estinzione, perlomeno molte di esse. Secondo le stime, migliaia di piante e animali, nel 2023, rischia di sparire letteralmente dalla Terra. Ma come mai animali e piante corrono il rischio di estinguersi?

Questo triste processo può essere determinato da molte cause, alcune (poche) naturali, altre – come spesso accade – provocate dalle attività umane.

Per monitorare lo stato di salute della flora, possiamo ricorrere a uno strumento molto prezioso, le Red List stilate dall’attività dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN), organizzazione che si occupa di registrare lo stato di conservazione della biodiversità a livello globale.

Nella lunga lista di piante che rischiano l’estinzione rientrano varietà note, ma ne fanno parte anche piante che molti di noi non hanno mai visto, e che molto probabilmente non potremo mai vedere con i nostri occhi.

Perché le piante si estinguono?

Piante e animali possono estinguersi per una serie di ragioni differenti. Come anticipato, in alcuni casi le cause dell’estinzione possono essere “naturali”, ma il più delle volte è la mano dell’uomo a spingere determinate specie perso l’estinzione. Fra le cause legate alle attività umane rientrano fattori come:

Utilizzo e sfruttamento del territorio

Distruzione degli habitat naturali

Attività agricole che comportano il disboscamento di ettari di foreste per far spazio all’agricoltura intensiva

che comportano il disboscamento di ettari di foreste per far spazio all’agricoltura intensiva Alterazione dell’equilibrio degli ecosistemi

Erosione del suolo

Introduzione di specie aliene o invasive (animali e vegetali) o di parassiti e malattie che possono danneggiare in modo devastante la flora locale.

Quali sono le piante in via di estinzione nel mondo?

Ma quali sono le specie vegetali più a rischio di estinzione? Secondo le ultime stime, sono circa il 40,5% del totale le piante che rischiano di sparire dal nostro pianeta nei prossimi anni, e ciò include anche molte specie di funghi.

A correre maggiori rischi sembrano essere le piante da fiore che crescono nei climi tropicali e subtropicali, mentre corrono un rischio più basso di estinzione le piante che crescono nei deserti e nei climi temperati.

In cima alla classifica delle piante che stanno scomparendo vi sono le epifite, seguite dalle Piperaceae e alcune varietà di piante da cibo, come le Bromeliaceae, che include l’ananas.

6 piante che rischiano di sparire

Facendo un giro intorno al mondo, vedremmo che le piante che si stanno estinguendo sono moltissime. Di seguito ne elenchiamo alcune di quelle maggiormente in pericolo:

Pennantia baylisiana, considerata una delle piante più rare al mondo, in quanto ne esiste un solo esemplare allo stato selvatico, e si trova in Nuova Zelanda. L’intera specie in natura è stata decimata a causa dell’allevamento di capre e maiali nell’area. Dionea Muscipula: la dionea (o venere acchiappamosche) è una pianta carnivora definita da Charles Darwin come “una delle piante più meravigliose al mondo“. L’eccessiva raccolta per la vendita, gli incendi e la perdita di habitat hanno portato questa pianta sull’orlo dell’estinzione. Terminalia acuminata: questi alberi della famiglia delle Combretaceae erano endemici nelle foreste del Brasile, ma sono stati progressivamente abbattuti e decimati per la produzione di legname. Baobab di Grandidider (Adansonia grandidieri): membri della famiglia dei Baobab, queste piante erano endemiche in Madagascar, ma oggi sono sull’orlo della scomparsa a causa della deforestazione e dell’allevamento del bestiame che si nutre di queste piante. Phalaenopsis Micholitzii: tra i fiori in via d’estinzione rientra anche questa pianta della famiglia delle Orchidaceae, un’orchidea che cresce nelle foreste tropicali, la cui bellezza ha portato molte persone a sradicarle dal proprio habitat per il commercio locale ed estero. Ed è così che un’altra bellissima pianta rischia di sparire per la nostra avidità. Sarracenia oreophila: questa carnivora rientra tra le piante a maggior rischio di estinzione. Si tratta di una specie endemica del Nord America, la cui stessa esistenza è messa in grave pericolo dalla perdita di habitat determinata dai cambiamenti climatici, oltre che dalle attività dell’agricoltura, che hanno determinato l’erosione e distruzione del suolo.

Alberi a rischio estinzione in Italia

Tra le piante in via di estinzione in Italia (circa una quarantina), quelle che potremmo non vedere mai più sono, per citarne alcune, l’abete dei Nebrodi (inserito dallo IUCN nella lista delle specie in pericolo critico di estinzione, ne rimangono pochissimi esemplari in Sicilia), il sorbo di Rocca Busambra (ne esistono solo 25 esemplari) e il ribes di Sardegna, pianta che conta oggi solo un centinaio di esemplari.

Per conoscere le altre piante in via di estinzione in Italia, consulta la lista della Flora italiana dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.

