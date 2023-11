Spesso i proprietari si chiedono perché il gatto morde e come farlo smettere. Il problema è capire perché il gatto morde: a parte l'ovvia considerazione che il gesto fa parte dell'etogramma normale dei felini, c'è anche il fatto che spesso gli insegniamo noi a giocare in maniera un po' più irruenta

Molti proprietari si chiedono perché il gatto morde e come farlo smettere. In realtà non c’è una risposta univoca perché bisogna vedere come il gatto morde, in quali occasioni lo fa e cosa ha scatenato il tutto. Questo perché il morso non sempre indica paura o aggressività. Ci sono molti gatti che mordono mentre giocano, mentre ci sono addirittura alcuni gatti che mordicchiano per affetto.

Perché il gatto morde? Tante situazioni diverse

Nell’etogramma del gatto il comportamento del morso è presente, quindi si tratta di una risposta normale per il gatto a diversi stimoli. Nella maggior parte dei casi i gatti mordono quando hanno paura, sono infastiditi da qualcosa o si sentono minacciati. O anche per rispondere a un’aggressione. Solo che talune di queste circostanze possono coincidere con gesti che noi proprietari di gatti riteniamo normali.

Un esempio: cerco di mettere il gatto nel trasportino e lui mi morde. Per me, proprietario, è un gesto normale, per il gatto si tratta di qualcosa di cui ha paura o che non vuole fare. Ed ecco che ci scappa il morso.

Fermo restando che il morso del gatto non sempre è indice di aggressività, ma, anzi, più frequentemente indica una risposta difensiva, ecco che il gatto può mordere in diverse occasioni:

si sta difendendo dall’aggressione di un altro animale

sta difendendo il suo territorio

si sta difendendo da quella che considera un’aggressione da parte dell’uomo (incluso il cercare di prenderlo, afferrarlo, pulirgli il muso, spazzolarlo…)

ha paura

si trova in una situazione di stress

viene disturbato mentre mangia o dorme

sta giocando e si eccita troppo

morsi d’affetto

Ovviamente in tutti questi casi bisognerà considerare l’insieme della situazione: gesti scatenanti, intensità del morso, altri segnali da parte del gatto e via dicendo. Per esempio, è chiaro che un gatto iper eccitato che morde all’apice della fase di gioco non è un gatto che morde per aggressività. Si tratta di un gatto che ha imparato a giocare in maniera un po’ più “pesante” e che non ha imparato l’inibizione del morso (tipico di gattini tolti troppo presto dalla madre).

Idem dicasi per i gatti che danno dei morsetti per affetto. Ci sono gatti che quando li coccoli, fra una fusa e una testata, danno dei piccoli morsetti giocosi alle mani. Non indicano aggressività o paura, ma è un ricordo di quando da piccoli mordicchiavano la madre per giocare. In questo caso i morsi non sono mai profondi (ma ovvio che se vi dà dei morsetti affettuosi e tirate via la mano, lui tirerà dall’altra parte ed ecco che qualche graffio potreste beccarvelo).

Ci sono poi gatti che usano il morso come un metodo di comunicazione o per chiedere attenzioni. In questo caso il gatto morde, di solito non forte e poi inizia a giocare o chiede del cibo.

Domande frequenti sul perché il gatto morde

Cerchiamo ora di rispondere ad alcune domande frequenti sul morso dei gatti:

Perché il gatto morde le mani ? Per svariati motivi. Spesso insegniamo ai gattini piccoli a giocare con le mani e loro lo faranno anche da grandi, mordicchiandole per gioco. Ma un gatto che morde le mani per paura lo fa perché sono le mani che usiamo spesso per afferrare i gatti e fargli fare cose che non vogliono, come metterli nel trasportino, dargli medicine, fargli iniezioni e via dicendo

? Per svariati motivi. Spesso insegniamo ai gattini piccoli a e loro lo faranno anche da grandi, mordicchiandole per gioco. Ma un gatto che morde le mani per paura lo fa perché sono le mani che usiamo spesso per afferrare i gatti e fargli fare cose che non vogliono, come metterli nel trasportino, dargli medicine, fargli iniezioni e via dicendo Perché il gatto morde senza motivo ? Il gatto morde sempre per un motivo. Il fatto che noi non riusciamo a capire quale sia è un problema del tutto nostro

? Il gatto morde sempre per un motivo. Il fatto che noi non riusciamo a capire quale sia è un problema del tutto nostro Come mai il mio gatto mi morde forte ? Se il gatto morde forte, anche in fase di gioco, è perché probabilmente non gli è stata insegnata l’inibizione del morso da cucciolo. Cosa che succede spesso con i gattini che sono stati tolti dalla madre troppo presto

? Se il gatto morde forte, anche in fase di gioco, è perché probabilmente non gli è stata insegnata l’inibizione del morso da cucciolo. Cosa che succede spesso con i gattini che sono stati tolti dalla madre troppo presto Perché il gatto morde le gambe ? Perché sono facili da raggiungere. Spesso si tratta di un invito a giocare: il gatto simula un agguato e ci mordicchia le gambe

? Perché sono facili da raggiungere. Spesso si tratta di un invito a giocare: il gatto simula un agguato e ci mordicchia le gambe Come mai il gatto morde quando lo accarezzi ? Il messaggio è chiaro: stop alle coccole. A meno che il gatto non mordicchi per affetto

? Il messaggio è chiaro: stop alle coccole. A meno che il gatto non mordicchi per affetto Perché i gatti mordono quando giocano ? Si tratta di un comportamento normale. Lo fanno anche da gattini. L’unica cosa è che bisogna insegnargli a non mordere troppo forte, bloccando il gioco quando mordono eccessivamente e ignorandoli per una decina di minuti

? Si tratta di un comportamento normale. Lo fanno anche da gattini. L’unica cosa è che bisogna insegnargli a non mordere troppo forte, bloccando il gioco quando mordono eccessivamente e ignorandoli per una decina di minuti Perché il gatto mi morde e non si stacca? Se morde per gioco probabilmente è in fase di iper eccitazione. Se morde per aggressività è perché è molto spaventato

Come far smettere un gatto che mordicchia?

Non sempre è semplice far smettere un gatto che morde. Quello che potete fare è:

Reindirizzare il morso : quando morde cercare di sostituire le proprie mani o gambe con un gioco o qualcosa d’altro, premiandoli invece quando non mordono

: quando morde cercare di sostituire le proprie mani o gambe con un gioco o qualcosa d’altro, premiandoli invece quando non mordono Gioca di più col gatto: non aspettare che il gatto ti morda per chiedere attenzioni, gioca di più con lui

Rispetta le preferenze del gatto: se il gatto apprezza due carezze, ma alla terza si stufa e morde, il messaggio ci sembra abbastanza chiaro

Guarda tutto il linguaggio del corpo del gatto: se lo stai accarezzando e inizia a muovere la coda, vuol dire che si sta infastidendo. Se tu cogli questo messaggio evidente, lui si sentirà autorizzato a passare al secondo livello, cioè a mordere

Evita poi di urlare e sgridare il gatto quando mordicchia, aumenteresti solamente i livelli di ansia, stress ed eccitabilità.

Fonti: