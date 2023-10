Alimentazione gatti: cibi permessi e cibi vietati

Nell'alimentazione dei gatti, quali sono i cibi permessi? E quali sono i cibi vietati? Ecco cosa i gatti possono mangiare e cosa non dovrebbero mangiare. Perché non si tratta solo di rischiare di fargli venire un po' di vomito o di diarrea, ma a volte si tratta di cibi che possono intossicare il gatto o scatenare pancreatiti

Nell’alimentazione dei gatti, quali sono i cibi permessi e i cibi vietati? Fra le domande che spesso si fanno i proprietari di gatti ci si chiede quali cibi possano mangiare. Questo perché molti gatti sono curiosi e golosi, amano assaggiare questo e quello, ma non è detto che tutto il nostro cibo gli faccia bene. Anzi: molte delle cose che potenzialmente potrebbero piacergli, si rivelano dannose. Quando non tossiche.

Alimentazione gatti: cibi permessi

Partiamo dai cibi che i gatti possono mangiare. Se parliamo di alimentazione commerciale, ovviamente possono mangiare:

crocchette per gatti

scatolette per gatti

Per queste ultime, assicurarsi che non siano alimenti complementari che vanno poi addizionati ad altri ingredienti per essere considerate un cibo completo.

Parlando di dieta casalinga e cibo nostro, invece, il gatto può mangiare:

proteine animali (se non è allergico a qualche proteina, vanno bene tutte)

carboidrati come il riso, la pasta o il cous cous

verdure (non troppe, rimane comunque un carnivoro e non devono essere la parte principale della dieta). Come per il cane vanno bene carote, zucchino, finocchio e fagiolini

In molti si chiedono se il gatto può mangiare il Parmigiano, il prosciutto cotto o il tonno in scatola. Rispondiamo punto per punto:

Parmigiano: ovviamente non è tossico per il gatto e tecnicamente sarebbe una buona fonte di calcio. Inoltre è l’ideale anche per l’intolleranza al lattosio. Tuttavia è troppo saporito e ricco per il micio

prosciutto cotto: idem come sopra. In teoria contiene un po’ troppe spezie e sale per il nostro micio (da evitare assolutamente il prosciutto crudo, troppo salato)

tonno in scatola: ogni tanto, se ben strizzato, lo si può dare, ma anche qui è troppo salato

Per questi tre alimenti bisogna considerare la salute del gatto. Se ho un gatto che non è particolarmente delicato di stomaco e intestino, che non è allergico o intollerante o che non soffre di malattie che richiedano diete specifiche, se ogni tanto gli si fa assaggiare un pezzettino piccolo di Parmigiano, prosciutto cotto o tonno in scatola, non succede nulla.

In tutti gli altri casi o se limitiamo la sua dieta solo a questi alimenti, ecco che potremmo scatenare problematiche di salute o causare carenze nutrizionali. Idem dicasi per i gatti che mangiano il formaggio, la pasta o la frutta.

Alimentazione gatti: cibi vietati

Questi sono gli alimenti vietati ai gatti:

cipolla, aglio, scalogno, porro o erba cipollina : anche minime dosi possono causare gravi forme di anemia emolitica

: anche minime dosi possono causare gravi forme di anemia emolitica cioccolato, caffè, tè: sono incapaci di metabolizzare teobromina, caffeina e teina che si comportano come veri e propri veleni

carne cruda: rischio di trasmissione di Toxoplasmosi e altri batteri come Salmonella, Campylobacter ed Escherichia coli

pesce crudo: contiene un’antitiaminasi che blocca l’assorbimento della vitamina B1

albume crudo dell’uovo: contiene una sostanza che blocca l’assorbimento della biotina

uova crude: rischio di Salmonellosi

frattaglie e fegato: contengono troppa vitamina A che nel gatto causa una grave forma di ipervitaminosi A

ossa di qualsiasi tipo e natura: possono causare blocchi intestinali e perforazione intestinale

salumi e insaccati: aumentano il rischio di sviluppare pancreatite

formaggi grassi: rischio di gastroenteriti e pancreatiti

pasta lievitata: non solo l’impasto può causare gonfiore dello stomaco con una dilatazione, ma il lievito produce anche alcol, il che conduce il gatto anche ad un’intossicazione da alcol

patate crude: impossibili da digerire

fagioli, piselli, ceci, lenticchie: troppo difficili da digerire, causano meteorismo e flatulenza. Inoltre sono troppo ricchi di amidi

pomodori verdi

parti verdi di patate: contengono solanina che è tossica

avocado: tossico per gli animali

uva e uvetta: causa insufficienza renale acuta

agrumi: se ingeriti in minima quantità causano vomito e diarrea. Ma grossi quantitativi possono causare anche depressione e sintomi neurologici centrali

noci di Macadamia: sono tossiche per i gatti

noci, noccioline e mandorle: troppo ricche di grassi, possono causare anche pancreatite

patatine, pop corn: troppo salati

dolci, caramelle, gelato

gomme da masticare: contengono xilitolo, tossico per i gatti in quanto causa ipoglicemia grave e aumenta il rischio di sviluppare tumori epatici (occhio che è contenuto anche nel dentifricio umano)

sale: se assunto in grandi quantità può causare un avvelenamento da sale con comparsa di convulsioni

con comparsa di convulsioni cibo per cani: causa una carenza di proteine e taurina

avanzi della tavola : troppo conditi e saporiti, non solo provocano carenze nei gatti, ma possono causare forme di gastroenterite e pancreatiti

: troppo conditi e saporiti, non solo provocano carenze nei gatti, ma possono causare forme di gastroenterite e pancreatiti alcol : anche minimi quantitativi di alcol possono causare vomito, diarrea, difficoltà respiratore, coma e morte

: anche minimi quantitativi di alcol possono causare vomito, diarrea, difficoltà respiratore, coma e morte acqua di cocco: eccessivamente ricca di potassio

Fonti: