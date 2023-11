Gatto d’Angora Turco: tutto ciò che devi sapere

Quante cose sapete sul Gatto d'Angora Turco? Si tratta di un affascinante gatto a pelo semilungo, molto elegante. Scoprite insieme a noi le principali caratteristiche, il colore del mantello, degli occhi, il peso, il carattere, a chi è adatto, il prezzo e dove trovare dei gattini di questa razza

Un gatto molto elegante, di taglia media e dal pelo semilungo: stiamo parlando del gatto d’Angora Turco. Questa razza è originaria della città di Ankara, in Turchia. Come razza, è alquanto antica: si pensa che sia nata intorno al XV secolo. Si sa che gatti a pelo semilungo partecipavano alle fiere nel Vicino Oriente fin dal 1400 e che questi gatti erano originari della Turchia. Tuttavia questi gatti arrivarono in Europa solamente nel 1600, dove conquistarono la novilitù francese per poi espandersi in tutto il resto dell’Europa.

Questi gatti rimasero in auge almeno fino a fine Ottocento, quando caddero un po’ in declino perché si cominciarono a preferire gatti più tondi e massici. I gatti d’Angora vennero così incrociati con altri gatti per dare vita al Persiano. E con l’avvento del Persiano il gatto d’Angora praticamente scomparve in Europa e in America.

Fortunatamente in Turchia questa razza venne preservata, tanto che la varietà bianca venne considerata un tesoro nazionale. Più recentemente, nel 1960, alcuni allevatori americani riuscirono a ottenere dalla Turchia alcuni esemplari, allevandoli e definendoli come angora Turco, per differenziarli dal gatto d’Angora che, fino ad allora, era stato impropriamente usato per definire qualsiasi incrocio a pelo lungo.

Standard di razza del Gatto d’Angora turco

Aspetto e colore del mantello del Gatto d’Angora turco

Il gatto d’Angora Turco si presenta come un gatto di taglia media, con struttura del corpo elegante e leggera. Questo lo standard di razza:

Corpo : muscoloso, allungato. Tronco snello, collo di media lunghezza, sottile e aggraziato

: muscoloso, allungato. Tronco snello, collo di media lunghezza, sottile e aggraziato Testa : triangolare con cranio largo, occhi grandi a mandorla, lievemente obliqui. Tutti i colori sono accettati in correlazione al mantello. Naso diritto, lievemente incurvato e senza stop. Orecchie di forma lunga e appuntita, attaccate alte; larghe alla base, hanno dei ciuffi di pelo sulle punte e sono posizionate diritte. Mento arrotondato

: triangolare con cranio largo, grandi a mandorla, lievemente obliqui. Tutti i colori sono accettati in correlazione al mantello. Naso diritto, lievemente incurvato e senza stop. di forma lunga e appuntita, attaccate alte; larghe alla base, hanno dei ciuffi di pelo sulle punte e sono posizionate diritte. Mento arrotondato Arti : lunghe e sottili, con arti posteriori un po’ più alti degli anteriori. I piedi sono piccoli e rotondi, caratterizzati da ciuffetti di pelo fra le dita

: lunghe e sottili, con arti posteriori un po’ più alti degli anteriori. I piedi sono piccoli e rotondi, caratterizzati da ciuffetti di pelo fra le dita Coda: lunga e affusolata, con attaccatura larga e sottile in punta, ricoperta di pelo cadente. Deve formare un pennacchio e viene portata bassa

Colore del mantello del Gatto d’Angora turco

Il mantello del gatto d’Angora Turco è di media lunghezza (fa parte dei gatti a pelo semilungo). Sul collo ha una gorgiera più lunga e folta. Il pelo deve essere sottile e lucente, angolato sull’addome.

Come colori del mantello ammessi ci sono:

nero

bianco

blu (sarebbe il gatto d’Angora Turco grigio )

) crema

rosso

smoke

blu smoke

tabby mackerel e blotched

silver tabby

red tabby

brown tabby

blu tabby

cream tabby

tortie

tortie blue-cream

tricolore

Sono inoltre ammessi qualsiasi altro colore o disegno, a patto che non siano frutto di ibridazione. Dunque sono vietati il chocolate, il lilac, il colourpoint e i medesimi associati al bianco.

La varietà tradizionale, quella considerata tesoro nazionale della Turchia, è il bianco con occhi impari, l’Ankara kedi.

Taglia: peso

Il gatto d’Angora Turco è un gatto di taglia media, con un peso che varia fra i 3 e i 4 kg per le femmine, mentre i maschi arrivano al massimo a 4,5-5 kg.

Carattere del Gatto d’Angora turco

Come carattere, il gatto d’Angora Turco si presenta come un micio tranquillo, perfettamente adattato alla vita di casa. Molto affettuoso, coccolone, è anche estremamente curioso. Tende ad affezionarsi tantissimo a un membro della famiglia, seguendolo di continuo e dormendo insieme a lui.

Non ama essere ignorato e cerca sempre di attirare l’attenzione. Come razza, parla molto: ascolta tantissimo, ma risponde magari non proprio miagolando, ma facendo continui versetti.

Ama fare attività fisica ed è anche assai intelligente, quindi impara subito sia le buone che le cattive abitudini.

Come gatto ha bisogno di stare a contatto con gli umani e con la famiglia. Perfetto anche per convivere con i bambini. Può convivere con gli altri gatti e animali. Una curiosità: si diverte a giocare con l’acqua, specie se in movimento.

A chi è adatto?

Il gatto d’Angora Turco è un micio adatto per chi vuole un gatto che diventi parte integrante della famiglia e che voglia un micio che si faccia coccolare tutto il giorno. Perfetto per la vita in appartamento, bisogna comunque fargli fare un po’ di attività fisica per evitare che ingrassi. Inoltre è ideale per convivere con i bambini, i cani e i gatti.

Non adatto, invece, a chi trascorre troppe ore fuori casa in quanto necessita di attenzioni e coccole giornaliere. Non adatto neanche a chi vuole un gatto più indipendente o che miagoli poco.

Come cure, il mantello non forma nodi e dunque basta spazzolarlo qualche volta a settimana giusto per rimuovere il pelo morto ed evitare problemi di boli di pelo.

Quanto costa un Gatto d’Angora turco? E dove trovarlo?

Il prezzo di un cucciolo di gatto d’Angora Turco varia tantissimo. Facendo un rapido giro in rete si trovano prezzi che vanno dai 200 euro (?) ai 900 euro, ma il prezzo di un gattino può superare anche i 1.000 euro se si tratta di un colore di mantello particolare o una genealogia molto selezionata.

Troverete in vendita gatti d’Angora Turchi presso allevamenti professionali, allevamenti amatoriali o privati che fanno le cucciolate.

Fonti: