Che cos’è la medicina quantistica

La medicina quantistica è un nuovo metodo di cura per garantire e assicurare salute e benessere. Efficace, indolore, non invasivo e senza controindicazioni, questo tipo di trattamento è in grado di agire in modo diretto sulla struttura molecolare del corpo umano per riportare in equilibrio ogni sua parte e ridare armonia al rapporto tra le parti che lo compongono. In Italia è un approccio poco diffuso, mentre all'estero è un trattamento all'avanguardia.

La medicina quantistica è un innovativo ramo della medicina, che sfrutta nuovi approcci clinici per poter curare e trattare malattie e disturbi di varia natura. Si basa sulle scoperte più recenti nell’ambito della bio-fisica e delle scienze olistiche. Scopriamo insieme che cos’è la medicina quantistica o quantica, come funziona e quali sono i suoi principali campi di azione e di interesse.

Che cos’è la medicina quantistica?

La medicina quantistica è un nuovo approccio destinato a rivoluzionare il mondo delle cure e della salute. Efficace e senza controindicazioni, questo tipo di trattamento agisce direttamente sulla struttura molecolare del corpo umano. Si parte dal presupposto che il nostro organismo è governato dalle leggi della fisica: ogni struttura biologica, infatti, ha corrispondenza esatta dal punto di vista ondulatorio e frequenziale. Gli esempi più conosciuti di questa teoria in campo medico sono l’elettrocardiogramma e l’elettroencefalogramma. I ricercatori hanno però scoperto che onde e oscillazioni dell’organismo sono punti fondamentali di ogni forma di vita.

La medicina quantica, come viene anche definita, altro non è che l’esplorazione della dimensione anatomo-energetica del corpo umano. Si interessa di energia vitale, che trasmette informazioni sotto forma di frequenze. Da queste ultime dipende ogni vita. Questo tipo di medicina interagisce con l’attività di atomi, molecole, cellule, tessuti, organi e sistemi. Se il flusso energetico che regola il nostro organismo non è in equilibrio, possiamo avere ripercussioni fisiche e psichiche. Compito della medicina quantistica è quello di ritrovare l’armonia tra le diverse energie, per scacciare sintomi e disturbi.

Come funziona la cura quantica

La terapia quantica è precisa, indolore, non invasiva. Si può usare in caso di cure organiche e sistemiche, ma anche per il trattamento di disturbi a carico della mente, ormonali, in presenza di dolore, nelle parassitosi, in caso di allergie o di intolleranze alimentari. Il tutto deve però essere inserito in uno stile di vita sano, con una corretta alimentazione e altre tecniche della medicina naturale.

La medicina quantistica consente un risparmio per i pazienti e per il sistema sanitario, oltre a creare nuove opportunità di lavoro. Si tratta di un nuovo approccio per la salute e il benessere delle persone, che si focalizza sulle energie che alimentano il corpo umano e le relazioni tra le parti.

Campi di applicazione della medicina quantistica

La medicina quantistica può essere usata da tutti ed è utile in caso di tante malattie, da un comune raffreddore alla psoriasi, ma anche in altri cambi di azione. Si è resa particolarmente innovativa nel campo della cura delle allergie: ogni allergene, infatti, ha una frequenza definita che si può annientare con un meccanismo di picco inverso.

In Italia non è molto conosciuta, anche se gli operatori stanno crescendo lentamente. All’estero, invece, è una medicina avanzata e molto usata. Pian piano sta prendendo piede anche nel nostro paese, anche se non esiste ancora una regolamentazione precisa in merito a un campo di interesse della medicina che promette di avere molti interessanti sbocchi. E il cui fine ultime è garantire l’equilibrio tra le parti del corpo umano, per assicurare salute e benessere, di corpo e mente.