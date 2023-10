Biofilia: significato e benefici per la salute

Biofilia è un termine che deriva da due parole greche: bio, che significa vita, e filia, che significa amore. Letteralmente significa amore per la vita, anche se in realtà in senso lato il suo significato riguarda l'amore per la natura, spingendo gli esseri umani a ritrovare il contatto con la madre terra. Si studia in psicologia e biologia. Il suo contrario è la biofobia, la paura della vita o, in senso lato, la paura della natura.

Forse “biofilia” è un termine poco conosciuto, che però dovrebbe essere maggiormente diffuso. Si tratta di un concetto davvero importante che può aiutarci a vivere meglio e a trovare la felicità, seguendo piccoli consigli di vita. Se non sai cosa sia la biofilia, ecco svelato il significato, insieme ai benefici per la salute di mente e corpo. Si tratta di un approccio che può letteralmente cambiare la nostra quotidianità, in modo semplice e intuitivo, semplicemente ritrovando il contatto con la natura.

Cosa vuol dire biofilia?

Biofilia è una parola che unisce due termini greci: bio che significa vita e filia che significa amore. Quindi letteralmente biofilia significa amore per la vita, anche se in senso più lato si indica con questa parola l’amore per la natura, intesa come insieme globale di tutti gli esseri viventi e non viventi. Animali, piante, rocce, minerali, funghi, aria, acqua, suolo e tutti gli abitanti che vivono sulla Terra.

La biofilia è studiata da diverse discipline, in particolare dalla psicologia e dalla biologia. Il termine è apparso per la prima volta nel 1964. A pronunciarlo è stato lo psicoanalista tedesco Erich Fromm che, con questa parola, ha iniziato a descrivere l’orientamento psicologico delle persone a provare attrazione verso tutto ciò che è vivo e vitale. La biofilia può realizzarsi solamente se le condizioni ambientali e naturali insieme a quelle sociali ne favoriscono lo sviluppo spontaneo.

In seguito, il biologo americano Edward Osborne Wilson scelse di usare questo termine per indicare ogni esperienza a stretto contatto con la natura: questo dovrebbe essere un tratto dell’evoluzione e dell’adattamento delle specie. Siamo attratti da ciò che è vivo e vitale perché questo ci consente di sopravvivere.

Perché è importante provare amore per la natura

Come abbiamo sottolineato in precedenza, si tratta di un atteggiamento innato nell’essere umano. Questo perché, come sottolineato da Edward Osborne Wilson, la biofilia si basa su due costrutti:

la Natura è capace di attirare, in modo impressionante, la nostra attenzione involontaria noi proviamo un sentimento profondo di connessione con la natura, ci sentiamo affiliati, connessi, un tuttuno

Non si tratta di istinti, ma di vere e proprie regole di apprendimento, che ci spingono ad amare la natura (la biofilia, infatti) o a odiarla profondamente (biofobia). La biofilia, così come la biofobia, sono concetti ancestrali, derivanti dall’evoluzione umana. L’uomo e la donna hanno sempre dovuto affrontare la natura selvatica e abbiamo imparato a rispettarla e ad amarla, ma anche a temerla. Secondo gli esperti, l’umanità ha trascorso quasi il 99,9% della propria storia evoluzionistica a contatto con la madre terra. Anche se oggi lo abbiamo dimenticato.

I benefici della natura su mente e corpo

Riconnettersi con la natura e ritrovare quel legame profondo, che i nostri antenati sfruttavano a loro beneficio, è fondamentale. I vantaggi del vivere a stretto contatto con la terra sono molteplici: