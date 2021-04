Oxford, studente crea una pelle vegan da una pianta

Un nuoto tessuto ecologico e vegan, la novità per la moda veg è frutto della lavorazione di una singolare pianta colombiana nota come Fique.

Lo Studente di Oxford e prossimo alla laurea Gabriel Moreno ha studiato gli impieghi della pianta Fique meglio nota come Furcraea per ottenere una nuovissima fibra naturale e vegan.

La singolare pianta coltivata nelle zone andine della Colombia non richiede molte cure e neppure tanta acqua, questo ne garantisce un valido impiego nella creazione di una fibra tessile molto elastica, vegana e cruelty-free. Anche grazie alla presenza del lattice di gomma naturale, una scelta vincente in grado di migliorare il prodotto finale.

Gabriel e suo padre Alex hanno deciso di riversare tutte le loro energie nella lavorazione di questa particolare fibra, che li ha portati alla creazione dell’azienda tessile eco-compatibile Fiquetex. L’obiettivo è quello di produrre tessuti e pelli completamente biodegradabili, sostenibili e 100% cruelty-free.

Un percorso che ha impegnato padre e figlio per cinque anni attraverso uno studio approfondito dei materiali, delle combinazioni e del loro impiego. Per un risultato a basso impatto di emissioni di CO2 e con un dispendio energetico molto ridotto.

I tessuti dell’azienda Fiquetex abbracciano un concetto di economia circolare a partire dalla produzione stessa dei filati, passando per la fase realizzativa, l’utilizzo e l’eliminazione. Una volta smessi i tessuti possono essere sepolti nel terreno e diventarne parte attiva, perché biodegradabili.

Una lavorazione che ha richiesto anni di progettazione e studio, anche grazie alla collaborazione con la Royal Academy of Engineering di Londra. Un’idea vincente, una startup che ha catturato l’attenzione fino a ricevere un premio per l’imprenditorialità al concorso universitario All-Innovate. Il giovane che a luglio lancerà sul mercato mondiale le linee vegan Fique Fabric e Fique Vegan Leather ha così commentato:

Sono da sempre appassionato e interessato a un modo di vivere più sostenibile in favore di un futuro più sano e verde per il Pianeta. Le aziende come H&M e la squadra di calcio Forest Green Rovers da tempo lavorano per creare alternative sostenibili, mentre Cina e Canada stanno eliminando la plastica monouso. Noi abbiamo a portata di mano la soluzione ecologica ed economica che il mondo richiede.