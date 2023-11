Cosa coltivare nell’orto sul balcone in autunno

Anche durante l'autunno un orto in balcone può regalare grandi soddisfazioni, nonostante un clima meno clemente e temperature in costante calo. Sono infatti moltissime le varietà che si possono coltivare approfittando di un piccolo spazio sulla terrazza, sia per il consumo immediato che in previsione della prossima primavera. Dalle insalate alle erbe aromatiche, passando per tuberi e ortaggi vari, vi è davvero la possibilità di sbizzarrirsi.

Fonte immagine: Pixabay

Cosa coltivare nell’orto in balcone in autunno? Nonostante il progressivo calo delle temperature, e l’imminente arrivo dell’inverno, anche in questa stagione grazie a uno spazio coltivato in terrazzo è possibile approfittare di molti prodotti della natura. Dalle immancabili erbe aromatiche fino ad alcune varietà d’insalata, passando per diverse tipologie di cavolo e molto altro ancora: i colori dell’autunno si riflettono anche sulla tavola. Ma come procedere?

In linea generale, sono due le attività da seguire in autunno per la gestione di un piccolo orto in balcone. La prima è quella della coltivazione di pietanze, verdure e ortaggi da consumare entro poche settimane, così da mantenere un raccolto ricco anche nei periodi più freddi. La seconda, invece, è la preparazione delle verdure che si consumeranno invece in primavera, alcune delle quali devono essere coltivate sin da ora. Di seguito, tutti i consigli utili.

Orto in balcone in autunno: cosa coltivare per il consumo immediato

Come già accennato, nonostante le temperature più rigide, l’autunno offre diverse possibilità di coltivazione per un consumo pressoché immediato: verdure, ortaggi e altre pietanze che potranno essere consumate nel giro di poche settimane.

Erbe aromatiche per l’autunno

Partiamo dalle erbe aromatiche, immancabili in cucina per insaporire le più disparate ricette. Di norma, durante le stagioni fredde la gran parte delle erbe aromatiche mostra una buona resistenza, tuttavia la crescita potrebbe essere ovviamente più lenta e meno ricca rispetto a primavera ed estate. Tra le più comuni, si possono scegliere:

menta , purché in una posizione soleggiata;

, purché in una posizione soleggiata; origano;

borragine ;

; alloro;

salvia ;

; timo;

rosmarino ;

; erba cipollina

Se si vive in una zona dove l’autunno è particolarmente mite, si può provare a coltivare anche prezzemolo, basilico e coriandolo. Anche in questo caso, è necessario una posizione sufficientemente soleggiata, meglio ancora se protetta dalle gelide folate di vento.

Insalate da coltivare in autunno

Sulla tavola autunnale non possono mancare le più disparate insalate, per un buon apporto quotidiano di sali minerali e vitamine. Ovviamente, si dovrà scegliere quelle capaci di resistere maggiormente al freddo e agli sbalzi di temperatura, come ad esempio:

lattuga iceberg ;

; lattuga a cespo;

cicoria autunnale ;

; indivia;

radicchio tardivo ;

; rucola;

scarola ;

; valeriana.

Per chi ha la possibilità di approfittare di un luogo sufficientemente isolato, oppure di una piccola serra realizzata con del telo in plastica trasparente o del plexiglas, durante la stagione autunnale si possono raggiungere temperature sufficienti anche per il tenero lattughino.

Ortaggi autunnali da coltivare in balcone

Anche sul fronte di verdure e ortaggi vi è la possibilità di lanciarsi in numerosi esperimenti autunnali. Anche in questo caso, bisognerà scegliere le specie maggiormente in grado di resistere al freddo. Tra le varie proposte che la natura offre, si elencano:

spinaci ;

; barbabietole, se si dispone di contenitori capienti;

carote , sempre in vasi di sufficiente profondità;

, sempre in vasi di sufficiente profondità; porro;

cavolo e cavolo ornamentale;

e cavolo ornamentale; cavolfiore;

cavoletti di Bruxelles ;

; cime di rapa;

verza.

Naturalmente, non mancano nemmeno tuberi e radici: se le condizioni climatiche lo consentono, si può procedere con ravanelli, aglio, aglio rosa, cipolla bianca e cipolla rossa.

Orto in balcone in autunno: cosa coltivare per la primavera

Come già anticipato, l’autunno è anche la stagione perfetta per pianificare il raccolto primaverile, considerando come diverse specie vegetali richiedano diverso tempo per la loro crescita. Alcune germoglieranno subito, per poi svilupparsi nel corso dei successivi mesi. Altre rimarranno in stato di quiescenza nel terreno per tutta la durata dell’inverno, per poi spuntare rigogliose all’aumento delle temperature.

Tra le preparazioni da non farsi sfuggire in questo periodo, in vista di un futuro consumo, si consigliano:

la gran parte delle varietà da cespo , come lattuga, cicoria, radicchio, cavolo e verza;

, come lattuga, cicoria, radicchio, cavolo e verza; zucchine e cetrioli , se le temperature del proprio luogo di residenza non sono troppo rigide;

e , se le temperature del proprio luogo di residenza non sono troppo rigide; sedano, pak choi e finocchi;

le principali varietà di erbe aromatiche, come salvia, rosmarino, prezzemolo, basilico, coriandolo, timo, erba cipollina e crescione;

ortaggi e tuberi vari, come patate e patate dolci, rape e ravanelli.

È utile ricordare come, durante la stagione autunnale, non sia necessario abbondare con le annaffiature, soprattutto se le piante sono esposte ai fenomeni atmosferici. Ancora, l’irrigazione dovrà avvenire di tarda mattina o nel primo pomeriggio, quando le temperature sono più elevate e si riduce così il rischio di improvvise gelate.