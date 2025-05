È uno dei prodotti che maggiormente consumiamo, specie come ingrediente per le ricette della nostra cucina mediterranea. Ma, da qualche tempo, stiamo assistendo ad un aumento spropositato del suo prezzo alla vendita.

Stiamo parlando dell’olio, specie quello extravergine d’oliva. Il nostro paese è uno dei principali produttori e, dall’altro lato, le catene di supermercati, per quanto possono, cercano anche di venderlo a un prezzo che sia quanto più accessibile ai cittadini.

In questi supermercati, infatti, hai la possibilità anche di acquistarlo, in offerta, al 50% del suo prezzo. Non ci credi? Continua a leggere il nostro articolo e scoprirai.

Olio: ma quanto mi costi?

È uno dei prodotti dell’eccellenza italiana e, dall’altro lato, è anche uno fra i più copiati al mondo. Stiamo parlando dell’olio, l’oro verde, come si è soliti identificarlo. Viene prodotto nel nostro paese in grandi quantità tanto da essere anche esportato. Ultimamente, però, anche a causa delle tensioni politiche e dei fronti di guerra aperti anche in Europa, come molti altri prodotti, anche l’olio ha subito rincari nei prezzi.

Tanto che si è arrivati al punto tale che alcuni cittadini sono stati anche in parte costretti a rinunciarvi o, ancora, ad acquistare prodotti di più bassa qualità pur di non rinunciare a tavola, o in cucina, a questo essenziale prodotto, utile soprattutto per i condimenti. Dall’altro lato ancora, però, alcune catene di supermercati si sono attivate, per quanto possibile, per cercare anche di dare respiro ai prezzi dell’olio.

Da Conad, la qualità è in offerta

E, una di queste, è Conad. Infatti, questa azienda è una di quelle che vende olio extravergine d’oliva di qualità anche in offerta e a prezzi bassi quanto competitivi. Qualità alta e prezzo alla portata di tutti. Non ci credi? Guardiamo insieme quali sono queste incredibili offerte. La prima che viene proposta è quella dell’olio extravergine d’oliva, in bottiglia da 1 litro, della Zucchi, in offerta a soli 5.48€.

Per chi ama, invece, fare scorta di questo prodotto così importante, o anche per e famiglie più numerose, è in offerta anche la bottiglia più grande da 3 litri, sempre di olio extravergine d’oliva della Ponente Merano, a soli 26.97€. Ma non solo olio extravergine: se ami una frittura fatta come si deve, ecco allora che è in offerta anche l’olio di semi di girasole della Giglio Oro, in bottiglia da 1 litro, a soli 2.28€.

Si tratta di offerte valide fino al prossimo 7 maggio. Cosa aspetti? Se vai a fare la spesa in un supermercato Conad, non dimenticare di questa incredibile offerta.