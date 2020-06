Offre gelato al gatto, su Twitter lo denunciano per violenza sugli animali

Fonte immagine: Twitter

Offre del gelato al gatto di casa, utenti Twitter lo denunciano per violenza sugli animali: è quanto è accaduto negli Stati Uniti.

Un giovane ha deciso di offrire del gelato al gatto di casa, filmandone la reazione e condividendo il video sui social network. Ma l’intento virale gli si ritorce contro, con diversi utenti pronti a denunciarlo per violenza sugli animali. È quanto succede negli Stati Uniti, dove il proprietario di un felino si è ritrovato al centro di aspre critiche.

Gelato al gatto: il video

Il tutto è accaduto qualche giorno fa, quando l’utente “damn_elle” ha deciso di condividere un filmato con protagonista un gatto, uno spezzone probabilmente caricato sul web da terzi. Nel girato si nota un uomo che offre una piccola porzione di gelato a un felino domestico. L’animale, colto di sorpresa dal pasto congelato, assume una smorfia tra lo stupore e il dolore.

Nato probabilmente come intervento virale, il video si è però rivelato controproducente per il suo creatore. Moltissimi utenti sono infatti intervenuti per protestare contro il girato, accusando il proprietario di maltrattamento di animali. Altri hanno invece invitato i lettori a non ripetere le gesta mostrate nel filmato, poiché evidentemente il gatto è caduto vittima della cosiddetta “emicrania da gelato”. L’ingestione di cibi molto freddi provoca infatti una repentina costrizione dei vasi sanguigni del palato, tali da determinare un forte ma momentaneo mal di testa.

La conversazione sui social pare sia degenerata rapidamente, tanto che alcuni utenti hanno annunciato di aver segnalato il video alle autorità, con la richiesta di identificare il proprietario del felino e denunciarlo per violenza sugli animali.

Il parere veterinario

Sulla questione sono intervenuti anche dei veterinari a stelle e strisce. Così come spiega Eric Doughtery di Cat Practice, l’assunzione di cibi freddi può causare emicrania anche ai gatti, in modo del tutto simile agli umani. L’effetto è assolutamente transitorio, anche se non sono mai state condotte ricerche esaustive in merito. Il professionista comunque sconsiglia di somministrare gelato agli animali domestici, poiché non solo molti gatti sono intolleranti al lattosio in età adulta, ma anche per il rischio di sviluppare problemi gastrointestinali.

Fonte: Fox