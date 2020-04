Ocean park: i due panda giganti si accoppiano dopo 10 anni

Ying Ying e Lee hanno 14 anni e malgrado abbiano raggiunto la maturità sessuale da anni non si erano mai accoppiati; poi con il Covid-19 tutto è cambiato.

La solitudine assassina di questa emergenza sanitaria globale ha portato anche alla vita, come racconta la storia di questi due straordinari panda del giardino zoologico di Ocean Park ad Hong Kong che non si erano mai accoppiati, distruggendo le speranze di una riproduzione prossima. Chiusi i cancelli del parco a causa della pandemia e ritrovata l’intimità perduta si sono lasciati andare completamente. Ying Ying e Lee hanno 14 anni e malgrado abbiano raggiunto la maturità sessuale da anni, non si erano mai concessi l’uno all’altra. Tutti i tentativi di favorire l’unione in questa decade erano stati vani. Si era anche fatto ricorso all’inseminazione artificiale, ma Ying Ying non è mai riuscita a portare una gravidanza a termine. Ora invece la natura sta facendo il suo corso e si spera possa presto avere un cucciolo.

La nascita di piccoli panda sarebbe una fortuna insperata per l’Ocean park che si trovava già in difficoltà economiche: per averne la certezza però bisognerà aspettare fino a giugno. La gestazione dei panda va dai 72 ai 324 giorni.