Bisogna fare molta attenzione a dove si cammina: in queste città italiane si possono incontrare vipere anche per strada.

Quando si parla di animali velenosi, la mente corre immediatamente a luoghi esotici e remoti come i deserti australiani o le giungle sudamericane. Tuttavia, anche in Italia esistono specie potenzialmente pericolose, e tra queste si distingue la vipera, un rettile velenoso che abita numerose aree del nostro Paese. Spesso sottovalutata, la presenza della vipera può rappresentare un rischio concreto, soprattutto durante escursioni o passeggiate in natura, dove l’incontro con questo serpente può avvenire in momenti di rilassamento e distrazione.

Le aree italiane con la maggiore presenza di vipere

Le vipere sono diffuse soprattutto nelle regioni del Nord e del Centro Italia, in particolare in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna. Queste zone presentano habitat ideali per questi rettili, come aree montane, collinari e boschi poco frequentati. Le specie più comuni sono la Vipera aspis, diffusa in quasi tutto il territorio nazionale ad eccezione della Sardegna, e la Vipera berus (conosciuta come marasso), presente soprattutto nelle Alpi. Entrambe prediligono ambienti soleggiati ma freschi, con vegetazione fitta, pietraie e anfratti dove possono nascondersi facilmente.

Anche l’Appennino tosco-emiliano e l’area umbra ospitano popolazioni stabili di vipere, mentre negli altri territori dell’Italia centrale la loro presenza è meno frequente ma comunque documentata. Al Sud, invece, gli avvistamenti sono più rari, poiché il clima più caldo e secco non favorisce la diffusione di queste specie.

Il morso di vipera non è un evento comune, ma quando si verifica può avere conseguenze serie, soprattutto per bambini o animali domestici. Il veleno, pur essendo potenzialmente pericoloso, raramente causa esiti fatali grazie ai progressi della medicina e alla disponibilità di antidoti specifici. Tuttavia, un intervento rapido e appropriato è fondamentale per evitare complicazioni.

È importante sottolineare che le vipere non sono aggressive e non attaccano volontariamente l’uomo: il morso avviene quasi sempre come reazione di difesa, per esempio se il serpente viene calpestato o disturbato accidentalmente. Per questo motivo, durante le escursioni nei boschi e nelle aree dove sono presenti queste specie è consigliabile adottare alcune precauzioni. Indossare scarpe chiuse, evitare di mettere le mani o i piedi in anfratti nascosti, tenere gli animali domestici al guinzaglio e mantenere alta l’attenzione durante il cammino sono semplici accorgimenti che possono ridurre notevolmente i rischi.

Periodi dell’anno con maggiore attività delle vipere e consigli pratici

La presenza e l’attività delle vipere sono più marcate in primavera e in estate, quando le temperature miti favoriscono la loro attività quotidiana. In questi mesi aumentano gli avvistamenti e, di conseguenza, i potenziali incontri con escursionisti e appassionati della natura. Sapere che ci si trova in una zona a rischio e adottare un comportamento prudente rappresenta la miglior difesa contro spiacevoli incidenti.

Conoscere l’habitat delle vipere permette di godere appieno delle bellezze naturalistiche italiane senza correre pericoli inutili. La consapevolezza e il rispetto dell’ambiente naturale sono fondamentali per una convivenza sicura con la fauna locale, vipere comprese.