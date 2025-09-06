Rischiano di essere tantissime le multe in arrivo a causa del cambio del limite di velocità nelle città: cosa c’è da sapere.

Negli ultimi anni, in contemporanea con l’approvazione di norme contro l’inquinamento e la tutela della salute, il Codice della Strada ha subito modifiche importanti per quanto riguarda la circolazione nelle grandi città. Il lavoro delle Amministrazioni è cercare da una parte di ridurre l’utilizzo dell’auto per gli spostamenti in città, potenziando il trasporto pubblico, dall’altro salvaguardare alcune aree della città più turistiche o antiche limitandone l’accesso.

L’esperimento del Comune di Bologna di ridurre la velocità massima in città a 30 km/h ha fatto molto discutere: per alcuni ha allungato i tempi di percorrenza dello stesso tragitto (con non poche difficoltà per i lavoratori o gli studenti), per altri invece ha reso le strade cittadine più sicure.

Nuovo limite velocità: l’esperimento del Comune di Roma

Stando alle ultime indiscrezioni, il Comune di Roma vorrebbe adottare una simile decisione anche per alcune zone della città, in particolar modo il centro storico. Dietro questa scelta ci sono vari studi: in primo luogo sarebbe questo uno dei punti più pericolosi per i pedoni e, dunque, una velocità consentita di massimo 30 km/h potrebbe mettere in sicurezza le tantissime persone, tra cittadini e turisti, che ogni giorno affollano questa zona della Capitale.

Secondo l’Assessore alla Mobilità del Comune di Roma Capitale, Eugenio Patané c’è “un emergenza in materia di sicurezza stradale” nella Capitale e l’introduzione di dispositivi per il rilevamento della velocità in quasi mille strade potrebbe essere una risposta efficace ed immediata. Ci saranno dunque 60 autovelox tra fissi e mobili, dati in dotazione alla Polizia Locale.

Conseguentemente sono aumentate le multe (e le possibilità di riceverne una): particolare attenzione a chi si distrae alla guida mentre sta usando il cellulare. In tal senso, le telecamere note come Vista Red, installate già in 11 punti e che controllano 38 spazi tra le strade della Capitale, sono in grado di rilevare la presenza o meno di un cellulare. Dal prossimo novembre, infatti, si renderanno capaci addirittura di sanzionare direttamente coloro che violano le nuove regole del Codice della Strada.

Quando siamo alla guida dobbiamo osservare la massima prudenza ed tassativamente vietato mettersi al volante dopo aver assunto alcol e sostanze stupefacenti, ma anche se stiamo semplicemente stanchi, assonnati. Lo scorso sono morte 3.030 persone sulle strade, sono numeri terrificanti e urge un intervento tempestivo per fermare la scia di sangue.