Nuove regole per tanti pensionati, cambia tutto per quelli che accreditano la pensione sul libretto delle poste.

Poste Italiane introduce importanti novità per i pensionati che scelgono di accreditare la pensione sul libretto postale, un prodotto storico e affidabile per la gestione del risparmio.

L’attenzione si concentra in particolare sul Deposito Supersmart Pensione, una nuova soluzione pensata per valorizzare i risparmi dei pensionati INPS e offrire un rendimento più competitivo rispetto al passato.

Il Libretto Postale e i servizi per i pensionati

Il Libretto di risparmio postale rappresenta un’opzione semplice e sicura per depositare denaro e ricevere la pensione. Poste Italiane consente di effettuare numerose operazioni sia online sia negli uffici fisici distribuiti su tutto il territorio nazionale: dall’apertura di prestiti BancoPosta alla richiesta dello SPID, dai pagamenti tramite bonifico o postagiro fino all’avvio di un fondo pensione. Tra le offerte dedicate ai pensionati, spicca il piano individuale pensionistico assicurativo chiamato Postaprevidenza Valore, erogato da Poste Vita e autorizzato da Covip.

Questo strumento consente di integrare la pensione ordinaria attraverso versamenti volontari, incrementando così il capitale disponibile in fase di pensionamento. Per chi preferisce l’accredito sul libretto, sia in formato cartaceo sia dematerializzato, è possibile richiedere a sportello una lista movimenti che dettaglia tutte le operazioni effettuate negli ultimi dodici mesi, con un massimo di ottanta movimenti visualizzabili.

La principale novità riguarda il Deposito Supersmart Pensione, un prodotto finanziario garantito dallo Stato italiano e riservato ai pensionati INPS che accreditano la propria pensione sul Libretto Smart. Questo deposito ha una durata di 364 giorni, può essere sottoscritto a partire da un importo minimo di 500 euro ed è disattivabile in qualsiasi momento senza penalità. Il vantaggio più rilevante è il rendimento annuo lordo del 3,00% a scadenza, un tasso che supera sensibilmente il tasso base previsto dal Libretto Smart per le somme libere o per gli accantonamenti disattivati anticipatamente.

Questa offerta si configura quindi come un’opportunità concreta per i pensionati che desiderano far fruttare i propri risparmi in modo semplice e sicuro, mantenendo però la flessibilità di accesso al capitale. Per usufruire del Deposito Supersmart Pensione, è necessario essere titolari di un Libretto Smart con accredito della pensione INPS. Chi ha già il libretto può scegliere direttamente l’opzione del deposito tra le offerte disponibili tramite i canali Poste Italiane. In caso contrario, è possibile aprire un nuovo Libretto Smart sia online che recandosi in un ufficio postale, per poi attivare il deposito dedicato.

Questa soluzione si inserisce in un contesto di ulteriore digitalizzazione e ampliamento dei servizi offerti da Poste Italiane, che punta a rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla gestione del proprio patrimonio e alla sicurezza dei propri risparmi, specialmente in età pensionabile.