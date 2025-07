Non sempre c’è bisogno di un ventilatore per portare il fresco in casa: ecco alcuni trucchi da segnarsi per metterli in pratica in estate.

Ogni anno il caldo estivo imperversa e sono in molti a gradirlo, soprattutto se è occasione per andare al mare, a rilassarsi, tuffarsi, e svolgere numerose attività. Tuttavia, per chi resta a casa e non è dotato di ventilatore o condizionatore, le giornate intense e cariche di calore sono difficili da sopportare.

Questo spinge a cercare soluzioni pratiche e non costose, per trovare sollievo dall’afa. Basti pensare a chi è un ufficio senza strumenti in grado di rinfrescare la stanza: lavorare diventa difficile e si suda, ci si deconcentra facilmente.

Lo stesso se si lavora in casa, in smart working o semplicemente, se si devono svolgere faccende domestiche e quant’altro. Cosa fare, dunque, in questi contesti? Ecco alcuni consigli per raffrescare una stanza senza spendere.

Rinfresca la tua casa con questi metodi naturali: sarà un gran sollievo

Uno dei metodi più funzionali e pratici per godere di un po’ di aria fresca in casa è quello più semplice e naturale al mondo.

Stiamo parlando dell’aprire e chiudere finestre e persiane seguendo uno schema ben preciso. Basta chiuderle, infatti, nelle ore di punta della giornata, quelle in cui il caldo è intenso e il sole è molto potente. Meglio aprirle, infatti, di sera, quando c’è più fresco.

Un’altra idea molto utile e pratica, è quella di servirsi di tende in grado di riflettere la luce e chiudere le porte all’interno per fare in modo che ogni ambiente sia isolato. Anche rimuovere tappeti di una certa pesantezza può facilitare la dispersione di minor calore.

In questo periodo dell’anno, è meglio evitare di tenere accessi elettrodomestici come il forno, che disperdono parecchio calore, e prediligere alimenti freddi, in modo che anche la temperatura interna del corpo stia meglio.

Altro rimedio da considerare particolarmente efficace è quello di prendere ciotole da riempire con ghiaccio o acqua fredda e posizionarle, in maniera del tutto strategica, in aree della stanza in cui il calore è più impattante.

È anche possibile aprire finestre che si trovano in due mura opposte della stanza o anche dell’abitazione, così da far passare aria e fare in modo che la temperatura scenda in modo naturale. Con questi semplici trucchi sarà possibile rinfrescare il proprio appartamento senza spendere nulla e godersi l’estate.