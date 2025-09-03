Dal 15 settembre al 14 novembre 2025 sarà possibile presentare domanda per accedere a un nuovo bonus con un contributo economico.

L’iniziativa, confermata e rifinanziata anche per il 2025, punta a facilitare l’accesso ai servizi di salute mentale per cittadini con condizioni di fragilità psicologica, economica o sociale, in un contesto segnato da un aumento significativo di disturbi quali ansia, depressione e stress, esacerbati dagli effetti della pandemia da COVID-19 e dalle ricadute socio-economiche successive.

Il decreto interministeriale firmato dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 agosto scorso, ha definito il riparto delle risorse per il bonus psicologo per l’anno in corso. L’INPS, in collaborazione con il Ministero della Salute, ha quindi stabilito la finestra temporale per l’invio delle domande, che dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale INPS, accedendo al servizio dedicato “Contributo sessioni psicoterapia”.

I richiedenti devono essere residenti in Italia e possedere un ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro. Il contributo, che può essere richiesto una sola volta, viene riconosciuto fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, con un tetto massimo che varia in base al reddito ISEE:

Per un ISEE inferiore a 15.000 euro, il beneficio massimo è di 1.500 euro per beneficiario;

Per un ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro, il massimale scende a 1.000 euro;

Per un ISEE superiore a 30.000 e fino a 50.000 euro, il limite è fissato a 500 euro.

L’accesso al contributo è consentito solo per le prestazioni erogate da specialisti privati iscritti all’Albo degli Psicologi e che abbiano aderito all’iniziativa comunicando tale adesione al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (CNOP).

Procedura di assegnazione e utilizzo del contributo

Dopo la chiusura del periodo per la presentazione delle domande, l’INPS procede con la compilazione delle graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma, prendendo in considerazione il valore ISEE e, a parità di reddito, l’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’esito viene comunicato tramite SMS o email, mentre il dettaglio è consultabile nell’area personale del portale INPS.

Il beneficiario riceve un codice univoco, necessario per prenotare le sedute di psicoterapia presso il professionista scelto. Il processo prevede che:

Il beneficiario comunichi al terapeuta il codice univoco per ogni seduta;

Il professionista verifichi tramite la piattaforma INPS la disponibilità del contributo e inserisca i dettagli della prestazione (data, importo, numero della fattura);

L’INPS, dopo aver verificato il trasferimento delle risorse da parte delle Regioni e Province autonome, provveda al pagamento diretto al professionista.

Il contributo deve essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda, pena l’annullamento del codice univoco. Inoltre, a partire dal 2025, il beneficiario decade dal diritto al bonus qualora non effettui almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento; in tal caso si procede a uno scorrimento della graduatoria.

L’istituzione del bonus psicologo risale al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (art. 1-quater, comma 3), convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevedeva un contributo temporaneo per l’anno 2022. Successivamente, la misura è stata resa strutturale con la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 538, Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e ulteriormente rifinanziata dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (art. 22-bis), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

L’obiettivo primario di questo intervento è di contenere e mitigare le conseguenze dell’aumento delle condizioni di disagio psicologico emerse in particolare nel periodo post-pandemico, offrendo un sostegno concreto per l’accesso a percorsi psicoterapeutici qualificati e accessibili anche a fasce di popolazione economicamente svantaggiate.

Tutte le informazioni dettagliate su requisiti, modalità, scadenze e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale dell’INPS, che costituisce il canale esclusivo per la presentazione delle domande e la gestione delle procedure relative al bonus.