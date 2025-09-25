In un momento di crescente attenzione verso la qualità, l’olio extravergine d’oliva di Eurospin si distingue come un esempio virtuoso.

Nonostante l’aumento generalizzato dei prezzi dell’olio d’oliva, questo prodotto riesce a mantenere un prezzo competitivo senza rinunciare alla qualità, grazie a una filiera controllata e a una collaborazione consolidata con aziende produttrici d’eccellenza come Biolevante.

Negli ultimi anni, il rincaro del costo dell’olio extravergine d’oliva ha rappresentato una sfida per i consumatori italiani, spingendo molti a cercare alternative più economiche senza però compromettere la qualità. In questo panorama, Eurospin ha saputo rilanciare il concetto di spesa intelligente, offrendo un prodotto che racchiude in sé l’autentica tradizione olearia italiana a un prezzo accessibile.

Protagonista di questa offerta è l’olio a marchio “Amo essere biologico Podere del Conte 100% Italiano Biologico”, prodotto da Biolevante, azienda con sede ad Andria che da quasi vent’anni si dedica alla coltivazione e trasformazione di olive biologiche certificate. Questo olio, venduto a poco più di 6 euro presso i punti vendita Eurospin, è stato riconosciuto da test indipendenti, come quelli di Altroconsumo, per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, che lo pone in diretta competizione con oli molto più costosi.

Biolevante: l’eccellenza italiana dietro l’olio Eurospin

La chiave del successo dell’olio extravergine d’oliva Eurospin risiede nell’approccio integrato e sostenibile di Biolevante. L’azienda segue l’intero ciclo produttivo, dalla coltivazione alla raccolta, fino al confezionamento, mantenendo standard elevati di qualità e tracciabilità. Le olive, selezionate tra varietà pregiate e raccolte a mano, sono lavorate entro poche ore dalla raccolta attraverso un processo di spremitura a freddo che preserva intatti gli aromi, i nutrienti e le caratteristiche organolettiche.

Biolevante si distingue inoltre per l’impegno nella sostenibilità, essendo uno dei pochi produttori italiani a offrire oli extravergine biologici certificati. Questo significa che le olive sono coltivate senza pesticidi chimici né fertilizzanti sintetici, contribuendo così alla protezione dell’ambiente e della biodiversità locale, un valore sempre più ricercato dai consumatori consapevoli.

Nel 2018, l’azienda ha investito in un avanzato sistema di magazzino automatico per ottimizzare la gestione e lo stoccaggio del prodotto, consentendo di aumentare la capacità produttiva e migliorare l’efficienza logistica. Grazie a una tecnologia innovativa basata su sistemi Shuttle-Satellite e software di gestione WMS, Biolevante ha potuto garantire una movimentazione rapida e precisa delle merci, mantenendo elevati livelli di freschezza e qualità.

Come riesce Eurospin a offrire un olio extravergine di alta qualità a un prezzo così contenuto? La risposta sta nella strategia commerciale basata sulla collaborazione diretta con produttori affidabili e sull’acquisto di grandi volumi, che permette all’insegna di negoziare condizioni vantaggiose e trasferire il risparmio direttamente al consumatore finale.

Questa modalità di approvvigionamento, unita alla vendita sotto il marchio del distributore, consente di ridurre i costi di intermediazione senza sacrificare la qualità. Di conseguenza, Eurospin è riuscito a conquistare una quota rilevante del mercato, rispondendo efficacemente alle esigenze delle famiglie italiane alle prese con un contesto inflazionistico e con il calo del potere d’acquisto.

Inoltre, la crescente attenzione verso prodotti biologici e sostenibili ha spinto l’azienda a selezionare fornitori che garantiscano non solo un prodotto di qualità superiore, ma anche un impegno concreto verso pratiche agricole responsabili. La certificazione biologica dell’olio Eurospin rappresenta dunque un ulteriore valore aggiunto che premia il consumatore attento e consapevole.