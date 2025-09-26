Nel panorama della grande distribuzione italiana, cresce l’interesse verso la filiera nascosta dietro ai prodotti a marchio dei discount.

Chi si cela realmente dietro alla pasta Esselunga, all’olio Conad, al pomodoro Coop o al prosciutto Eurospin? Scopriamo insieme chi sono i produttori che forniscono le insegne più diffuse nel nostro Paese, un settore che nel 2019 ha toccato un valore di mercato di 11 miliardi di euro, secondo le stime IRI.

I prodotti a marchio del distributore, noti anche come private label o MMD (Marca del Marchio del Distributore), rappresentano oggi una fetta importante del mercato italiano. Linee premium come “Fior Fiore” di Coop, “Sapori e Dintorni” di Conad, “Top” di Esselunga, “Deluxe” di Lidl e “Le nostre stelle” di Eurospin, non solo offrono specialità regionali con certificazioni DOP e IGP, ma permettono ai consumatori più esigenti di trovare prodotti artigianali e di qualità direttamente sugli scaffali dei supermercati.

La crescente popolarità di queste linee ha aumentato la curiosità su chi siano i veri produttori dietro ai prodotti a marchio. La sorpresa è che spesso si tratta di famose aziende italiane storiche: Balocco realizza biscotti per Lidl, Colussi produce fette biscottate per Coop, Orogel si occupa delle confetture per Eurospin, mentre Maina è il produttore dei panettoni per Esselunga.

Questa strategia permette alle aziende di differenziare i canali di vendita e il posizionamento sul mercato, offrendo prodotti di qualità a prezzi competitivi.

Prodotti simbolo: Panettoni e pandori nelle grandi catene

Esselunga e Maina

Per la catena milanese Esselunga, il panettone e gli altri dolci natalizi a marchio “Le Grazie” sono prodotti dalla storica azienda piemontese Maina. Fondata nel 1964 a Torino come laboratorio di pasticceria artigianale, oggi Maina produce oltre 26 milioni di dolci da ricorrenza tra panettoni, pandori, colombe e torte, confermandosi un punto di riferimento nel settore.

Tra gli altri fornitori di Esselunga figurano: Galbusera per i biscotti, GrissinBon per i grissini, Pedon per cereali e legumi secchi, La Doria per pelati e passate di pomodoro, Conserve Italia per i succhi di frutta e Formec Biffi per la maionese.

Lidl e Bauli

Il discount tedesco Lidl si affida a Bauli per la produzione di panettoni e pandori della linea “Favorina”. Bauli, nata nel 1922 a Verona, ha consolidato il suo ruolo nel mercato dolciario italiano anche grazie all’acquisizione di marchi storici come Motta, Doria, Bistefani e Alemagna. L’ultimo bilancio ha chiuso con un utile netto di 6 milioni di euro.

Lidl si avvale inoltre di diversi produttori di eccellenza per altri prodotti: GrissinBon per i grissini Certossa, Crich per i cracker Certossa, Vicenzi per i savoiardi, Bonollo per la grappa, Beretta per i wurstel, Caseificio Longo per il tomino classico “Italiamo”, Igor per il gorgonzola, Terre Ducali per il prosciutto di Parma e molti altri.

Conad: Paluani e Vergani protagonisti

Per Conad, la produzione di panettoni e pandori è affidata a due nomi storici della pasticceria italiana: Paluani e Vergani. Vergani, fondata nel 1944 e unica industria milanese del panettone, produce circa 600.000 pezzi l’anno. Paluani, con sede a Villafranca di Verona e acquisita da Vergani nel 1968, ha raggiunto un fatturato di 58 milioni di euro.

Conad si appoggia inoltre a Conserve Italia per legumi e verdure in scatola, Crich per i biscotti, Vicenzi per savoiardi e amaretti, Casa Modena per hamburger di prosciutto cotto, Bauli per le brioche, Formec Biffi per la maionese, Grissin Bon per le fette biscottate, Parmareggio per il burro e Farchioni per l’olio d’oliva, oltre a numerosi altri fornitori specializzati per i prodotti della linea “Sapori e Dintorni”.

La Coop Italia, storica società cooperativa fondata nel 1967 con sede a Casalecchio di Reno (BO), affida la produzione dei suoi panettoni e pandori a Maina di Fossano, consolidando così il legame con un produttore artigianale di grande esperienza.

Coop è presente in Italia con 1199 punti vendita e conta oltre 8,5 milioni di soci. La sua missione è tutelare il potere d’acquisto e la sicurezza alimentare, con particolare attenzione a prodotti biologici e di alta qualità.

Tra gli altri fornitori Coop figurano Colussi per le fette biscottate, Pastai Gragnanesi per la pasta di Gragnano “Fior Fiore”, ItalPizza per la pizza surgelata, Beretta per i wurstel, Galbusera per biscotti e cracker, Pata per popcorn e patatine, Pizzoli per patatine fritte e Fabbrica in Pedavena per la birra.

Eurospin: qualità e convenienza con Paluani e Orogel

Anche per Eurospin, il panettone e gli altri lievitati della linea “Duca Moscati” sono realizzati da Paluani. Questo discount, noto per la sua convenienza, conta su fornitori di rilievo anche per altri prodotti: Orogel per le confetture “Le nostre stelle”, Bauli per croissant e merendine “Dolciando & Dolciando”, Arca Gualerzi per il culatello di Zibello DOP, Primizie Food per i porcini secchi, Conapi per il miele, Gustibus Alimentari per la salsa di pomodoro datterino e Parmareggio per il Parmigiano Reggiano DOP stagionato 30 mesi.

La gamma di prodotti a marchio Eurospin è completata da Il vecchio pastificio di Gragnano per la pasta, Roncadin per la pizza surgelata, Latteria Sociale Merano per lo yogurt, Fiorucci per la mortadella, Bistefani e Brusa per i biscotti Krumiri, Rocca Toscana Formaggi per il pecorino toscano DOP stagionato e Amarcord per la birra.