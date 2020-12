Natale: raccolta differenziata vetro, consigli per non sbagliare

Fonte immagine: Foto di Karolina Grabowska da Pixabay

Anche a Natale è importante fare una corretta raccolta differenziata, CoReVe ha rivolto alcuni consigli per non sbagliare con il vetro.

Parliamo di: Raccolta differenziata

Le misure per contrastare la pandemia di Coronavirus contribuiranno a rendere questo Natale piuttosto atipico rispetto agli ultimi anni. A cambiare sono anche pranzi e cene delle feste, che si concentreranno tra le mura domestiche. Attenzione anche in questo caso a come gestire correttamente vetro, plastica e altri eventuali materiali da smaltire.

Sarà importante non dimenticare le buone abitudini, soprattutto quando si tratta di raccolta differenziata e riciclo. Il Consorzio Recupero Vetro (CoReVe) ha rivolto a tutti alcuni consigli e indicazioni per non sbagliare quando si tratta di vetro:

Cosa gettare nel vetro : bottiglie (sia quelle di vino che di spumante o champagne), vasetti e barattoli utilizzati per sughi, salse, marmellate e simili;

: bottiglie (sia quelle di vino che di spumante o champagne), vasetti e barattoli utilizzati per sughi, salse, marmellate e simili; Da non gettare nel vetro: palline di Natale, decorazioni in vetro soffiato, lampadine, luci, bicchieri di cristallo, statuette del presepe, vetroceramica pyrex, ceramica, porcellana.

Ha sottolineato Gianni Scotti, presidente di CoReVe (Consorzio Recupero Vetro):