Moda Sostenibile: Zalando lancia Small Steps, Big Impact

Fonte immagine: Istock

La collezione 'Small Steps, Big Impact, by Zalando' ha l’obiettivo di spingere verso decisioni più sostenibili quando si tratta di moda.

Zalando si schiera nella lotta per una moda più sostenibile. Il risultato è la collezione ‘Small Steps. Big Impact. by Zalando.’ che ha l’obiettivo di motivare i consumatori a prendere decisioni eco anche quando si tratta di moda, senza compromettere lo stile. Dopo il successo del lancio nel gennaio 2020, Zalando ha esteso il concetto per includere sia l’abbigliamento uomo che quello donna.

Small Steps, Big Impact è stata creata da otto brand europei: Closed, Designer’s Remix, Henrik Vibskov, Holzweiler, House of Dagmar, Mother of Pearl, Mykke Hofmann e Progetto Quid. Zalando, comunque, non è l’unico: moltissimi stanno intraprendendo la stessa battaglia. Anche Asos ha accelerato sulla sostenibilità. Grazie alla collaborazione con il Centre For Sustainable Fashion, il rivenditore online lancia la prima collezione di moda sostenibile.

Zalando: 8 marchi in una nuova collezione per la moda sostenibile

Zalando con il suo nuovo progetto ha creato una collezione di 116 pezzi. I brand che hanno contribuito, provenienti dalla Scandinavia, Germania, Regno Unito e Italia, sono stati scelti in base ai loro valori di sostenibilità. I prodotti sono orientati su una tavolozza di colori autunnali che completa il senso di vicinanza alla natura. Il cotone, il poliestere e la lana riciclati riducono l’impatto ambientale della produzione di capi di abbigliamento. Dove possibile, possono essere fornite certificazioni indipendenti da Gots, Ocs e Grs.

Lena-Sophie Roeper, Buying Director premium & luxury di Zalando ha detto: