Moda sostenibile: Victoria di Svezia chic e green

Victoria di Svezia ha indossato recentemente una camicia jacquard H&M della collezione Conscious Exclusive Autunno Inverno 20.

Victoria di Svezia, icona di stile, lo scorso 2 dicembre allo Swedish Wood Award 2020, cerimonia che premia l’architettura sostenibile, ha indossato per il gala – che si è tenuto digitalmente – una camicia jacquard H&M della collezione Conscious Exclusive Autunno Inverno 20.

Farsi portavoce di ideali ecosostenibili è importante per le famiglie reali, tanto che Victoria non sarebbe nemmeno la prima: da Carlo d’Inghilterra aWilliam e Kate sono tutti pazzi per l’universo green.

Victoria di Svezia: la scelta ecosostenibile

Victoria di Svezia è tra le Royal influencer più apprezzate al mondo e i suoi outfit super green in passato hanno attirato l’attenzione di migliaia di fan. Figlia maggiore di Gustavo e Silvia di Svezia pur mantenendo sempre un profilo low profile, riesce sempre ad emergere per la sua semplicità. Nella top ten delle sue scelte ci sono abiti con stampe floreali e astratte color cipria, sostenendo il colosso low cost e indossando, come una vera ambassador i capi della Conscious collection.

Amante del riciclo e della moda eco la sua attenzione è sempre rivolta all’ambiente. Ultimamente aveva indossato un altro interessante abito della capsule. Per l’anniversario di nozze con il marito Daniel, suo ex personal trainer, aveva scelto un abito di tulle blu notte, del costo di appena 229,99 sterline, pari a circa 250 euro. Una scelta fuori dall’ordinario ma che le è valsa molta fama.

Non solo green fashion ma anche volontariato: Victoria è attenta anche ai più bisognosi tanto che nel 1997 ha fondato il Princess Victoria’s Fund, che ogni anno organizza raccolte di beneficenza a favore dei bambini disabili o con malattie croniche. In occasione del suo matrimonio, poi, ne ha creato un altro che si occupa di giovani svedesi in difficoltà.