Mobili e lampade con passaporto digitale: la nuova vita tracciabile del design

A Bruxelles, nel 2026, la nuova spinta europea su Ecodesign, passaporto digitale del prodotto e tracciabilità ambientale sta cambiando il modo in cui il settore arredo e illuminazione racconta mobili, sedute e lampade, perché alle tradizionali schede tecniche si affiancheranno dati verificabili su materiali, impatti, durata e fine vita.

Arredo e illuminazione verso il passaporto digitale

Per decenni il linguaggio del design è passato da cataloghi patinati, fotografie, misure, finiture e descrizioni commerciali. Un tavolo era raccontato per la linea, una sedia per l’ergonomia, una lampada per la resa luminosa e per il materiale scelto. Ora, però, quella narrazione non basta più. Secondo uno studio normativo realizzato da Ollum, società italiana specializzata in sostenibilità e misurazione degli impatti ambientali, il comparto si prepara a una trasformazione che riguarda non solo la comunicazione, ma l’intera gestione del prodotto.

Al centro del cambiamento c’è il regolamento europeo Ecodesign for Sustainable Products Regulation, noto come ESPR, che introduce il Digital Product Passport. Non un semplice QR code applicato a un mobile, spiegano gli operatori del settore, ma una sorta di carta d’identità digitale capace di raccogliere informazioni su composizione, origine delle materie prime, contenuto riciclato, riparabilità, riciclabilità e prestazioni ambientali. Il prodotto, in sostanza, resta fisico. Ma diventa anche informativo.

Dalla scheda tecnica alla carta d’identità ambientale

La tradizionale scheda tecnica continuerà a servire a progettisti, rivenditori e clienti: dimensioni, materiali, finiture, istruzioni di montaggio, certificazioni disponibili. Il passaporto digitale, però, aggiunge un livello diverso, più vicino alla storia materiale dell’oggetto. Racconta da dove arriva il legno, quali componenti possono essere sostituiti, quanto dura un prodotto e come può essere recuperato quando esce dall’uso.

È un passaggio che, per l’arredo, potrebbe avere un effetto simile a quello avuto dall’etichetta nutrizionale nel settore alimentare: non sostituisce la percezione di qualità, ma rende visibili dati che prima erano dispersi, poco confrontabili o difficili da verificare. “Dopo anni in cui il settore ha competito soprattutto su design, qualità e prestazioni tecniche, emerge una nuova dimensione competitiva legata alla qualità delle informazioni”, ha spiegato Davide Treghini, co-founder di Ollum. In altre parole, un mobile dovrà essere bello e funzionale, certo. Ma anche documentato.

Questi dati non potranno essere generici. Le nuove norme europee puntano a contrastare le dichiarazioni ambientali vaghe e a favorire informazioni comparabili tra produttori, un punto che tocca da vicino anche la comunicazione commerciale. Origine dei materiali, impatti ambientali, durabilità, disponibilità di pezzi di ricambio e modalità di recupero a fine vita dovranno essere raccolti, aggiornati e, soprattutto, verificabili.

La filiera degli edifici chiede dati più solidi

La pressione non arriva da una sola norma. Accanto all’ESPR, anche il nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione, il Construction Products Regulation, spinge verso una maggiore digitalizzazione delle informazioni sui materiali e sui componenti impiegati negli edifici. A questo si aggiungono l’evoluzione della direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici e la diffusione dei criteri ambientali negli appalti pubblici.

Mobili e lampade, del resto, non vivono isolati. Entrano in uffici, scuole, ospedali, alberghi, abitazioni e spazi pubblici, cioè in luoghi dove consumi, emissioni e sprechi sono ormai osservati con crescente attenzione. In questo quadro, anche l’illuminazione e l’arredo contract vengono chiamati a dimostrare non solo conformità tecnica, ma caratteristiche ambientali lungo l’intero ciclo di vita. Per molte imprese, soprattutto piccole e medie, è un cambio di passo non banale.

La parte più complessa, avvertono gli esperti, non sarà caricare una scheda su una piattaforma o generare un codice leggibile dallo smartphone. La vera sfida sarà costruire un sistema affidabile di raccolta e gestione dei dati. Serviranno strumenti come la Life Cycle Assessment, che misura gli impatti ambientali dalla materia prima al fine vita, e le Environmental Product Declaration, dichiarazioni ambientali verificate da organismi indipendenti.

Made in Italy, la trasparenza diventa qualità

Per il made in Italy dell’arredo e dell’illuminazione la nuova stagione apre una sfida, ma anche uno spazio competitivo. Il settore italiano ha costruito la propria reputazione internazionale su progettazione, manifattura, cura dei materiali e capacità di interpretare gli spazi. Ora dovrà affiancare a questi elementi una maggiore capacità di misurare, ordinare e comunicare dati ambientali credibili.

Le aziende che si muoveranno per tempo potranno rafforzare la fiducia dei clienti, rispondere meglio alle richieste dei mercati esteri e partecipare con basi più solide agli appalti pubblici. Chi invece tratterà il passaporto digitale del prodotto come un adempimento formale rischierà di trovarsi con informazioni incomplete, difficili da aggiornare o poco utili alla filiera. E lì, nel confronto tra fornitori, la differenza potrebbe pesare.

La sostenibilità, insomma, dovrà essere dimostrata. Non basteranno formule generiche né promesse di circolarità affidate al marketing. Un prodotto ben progettato dovrà poter dire da dove arrivano le risorse, come sono state trasformate, se può essere riparato, smontato, rivenduto o riciclato. Dal catalogo alla tracciabilità digitale, il passaggio non cancella il valore del design: lo amplia, portando dentro l’oggetto anche la sua storia ambientale.