Micromobilità e Milleproroghe: forti critiche da Legambiente

Legambiente critica con la decisione del governo di rimuovere l'equiparazione tra monopattini e biciclette.

Un emendamento al decreto Milleproroghe rischia di ostacolare la micromobilità e lo sharing. A sostenerlo è Legambiente, che critica soprattutto la decisione di mettere fine all’equiparazione tra monopattini e biciclette nonostante fosse stata instaurata appena poche settimane fa con la Legge di Bilancio. Un passo indietro ritenuto “inspiegabile” dall’associazione.

Assurdo ostacolare la micromobilità a zero emissioni, prosegue Legambiente, monopattini in primis. Dure le parole del vicepresidente nazionale Edoardo Zanchini:

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli dice di non essere contraria ai monopattini e alla micromobilità elettrica, ma la bozza di emendamento dimostra ben altro limitando, di nuovo, questi mezzi che non inquinano e circolano in tutte le città europee senza problemi. In particolare le due limitazioni inserite, ossia l’obbligo di casco e l’utilizzo di sera di giubbotto o bretelle retroriflettenti, non sono previste in nessuna città europea. Questa seconda decisione appare incomprensibile dato che questi mezzi hanno l’obbligo di avere fari anteriori e posteriori.

Anche l’Anci si è detta contraria, anche perché la conseguenza di questi obblighi è che si bloccherebbe di fatto qualsiasi possibilità di un utilizzo in Sharing, perché diventa impossibile fornire i fruitori di casco e giubbotto visto che i monopattini non dispongono di un bauletto. Non solo: temiamo che in futuro simili obblighi vengano estesi a tutti i velocipedi. Un brutto precedente, anche per le bici.