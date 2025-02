Le dichiarazioni social dell’attrice allertano l’attenzione: “Mi sto curando, scusate ancora…” Ecco cosa è successo: boma in tv.

Annuncio social inaspettato di un noto volto tv, attrice affermata e molto amata dal pubblico. Le dichiarazioni hanno allertato l’attenzione dei media e quelli dei followers, che immediatamente hanno manifestato la loro solidarietà all’artista. Giovanissima ha conquistato il successo in tv dove ha rivelato il suo talento, dopo aver condotto vari format è approdata sul set. Ha lavorato con colleghi di spessore e registi ambiti e oggi vanta una carriera eclettica e versatile.

Molto attiva suo social, dove spesso condivide la sua quotidianità, da qualche anno ha intrapreso la strada del teatro. Un’esperienza che le piace particolarmente perché le permette di stare a contatto con il pubblico. Attualmente è in scena con Oliva Denaro, tratto dal romanzo di Viola Ardone con la regia di Giorgio Gallione, spettacolo che porterà in vari teatri italiani e che sta riscuotendo un certo successo. Nei giorni scorsi si è però dovuta fermare a causa di un malore.

Lei è Ambra Angiolini, artista molto amata dal pubblico. Sui social l’ex volto di Non è la Rai ha rivelato di essere stata costretta a sospendere lo spettacolo a causa di una brutta laringite: “Mi scuso…Ho una brutta laringite e mi sto curando. Per i biglietti acquistati non ci saranno problemi, chi vorrà potrà tornare e chi non vorrà potrà essere rimborsato. Grazie e scusate ancora, questa volta l’influenza mi ha trovato anche se non la stavo cercando”. Ha dichiarato l’attrice che ha poi rassicurato che le date mancanti verranno recuperate a fine Aprile.

Ambra Angioli malata sospende lo spettacolo

L’Angiolini ha dovuto annullare le date programmate al Teatro Consorziale di Budrio perché la laringite l’ha debilitata e le ha impedito di esibirsi. Ha rassicurato tutti quelli che si sono preoccupati per lei e ha ringraziato chi le ha mandato messaggi di affetto e sostegno. Diversi i commenti di auguri: “Ciao Ambra, sei bravissima. Ti ho vista a teatro a Pinerolo. Riprenditi presto!”

E ancora: “Buona guarigione! Sono venuta a vederti a Cesano Maderno, non pensavo fossi così brava, davvero magistrale, continuo a dire a tutti di venirti a vedere e spero in futuro di poterlo fare ancora anche io.” Ambra tornerà presto in teatro, ha ancora diverse date in programma e non ha nessuna intenzione di rinunciarci.

L’Angiolini ha invitato tutti coloro che non hanno potuto vedere lo spettacolo a tornare nelle nuove date, se saranno impossibilitati è sempre previsto un rimborso spese. Anche il teatro di Budrio ha confermato sui social il rinvio dello spettacolo di Ambra, presto sarà stabilita una nuova data.