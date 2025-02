Caterina Balivo è sempre molto spontanea e sincera, e neanche questa volta le manda a dire. Cosa ha detto durante “La Volta Buona”

Il Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti è terminato da poco, con un record di ascolti molto elevati e con la vittoria del cantante Olly, con il brano “Balorda Nostalgia”.

Nei giorni scorsi, si è parlato tantissimo della kermesse canora e ne ha parlato molto anche Caterina Balivo, all’interno della sua trasmissione, “La Volta Buona”, con ottimi ascolti. Balivo è un’ottima professionista, molto seguita dal pubblico, che le fa sentire il proprio affetto anche sui social.

La Volta Buona va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 16:00, e in una delle scorse puntate, si è tornati a parlare di musica, ma questa volta con uno sguardo volto non più a Sanremo, che ormai si è concluso anche per quest’anno, ma per un altro importante appuntamento con le canzoni.

Questa volta, si è trattato di un show canoro tutto europeo, ossia l’Eurovision Song Contest 2025. Si tratta di un evento cui prendono parte vincitori di contest musicali da tutta Europa. In Italia, chi accede automaticamente al suddetto evento è il vincitore del Festival di Sanremo e in questo caso, spetterebbe a Olly andare.

Se lui dovesse rinunciare, invece, dovrebbe andare Lucio Corsi, in quanto si è classificato secondo. Ma vediamo insieme che cosa è accaduto durante La Volta Buona e cosa ha detto Caterina Balivo a proposito di un qualcosa che a suo dire, l’avrebbe fatta indignare.

Caterina Balivo a La Volta Buona: «Mi sto per arrabbiare…». Cosa è successo

Durante una delle scorse puntate de La Volta Buona, si è parlato dell’Eurovision Song Contest e di un cantante che, avendo vinto la competizione per accedere alla suddetta kermesse canora, potrà partecipare all’evento europeo.

Nello specifico, stiamo parlando di Tommy Cash, che quest’anno è il vincitore dell’Eesti Laul 2025, format dell’Estonia, e avendo vinto, per l’appunto, accede anche all’Eurovision.

La sua canzone, dal titolo “Espresso Macchiato“, parla degli italiani, e per questo ha avuto tanta risonanza. Balivo, nel corso della trasmissione, ha annunciato che Cash prenderà parte all’Eurovision, e nel farlo ha aggiunto:«Mi sto per arrabbiare con questo Tommy Cash, perché con questa canzone prende in giro l’Italia in una maniera pazzesca. La mafia, gli spaghetti, l’ostentazione degli italiani. Indigniamoci. Partecipa all’Eurovision prendendo in giro noi italiani».

Antonio Mazzancella, a proposito di questa canzone, ha detto anche lui la sua, dando una sua visione più soft della questione:«Sono stato all’estero e anche in Estonia, secondo me è un tentativo di fare una roba in cui mettono tutte le parole italiane che a loro piacciono, senza capire realmente cosa stanno dicendo. Per loro il testo italiano fa figo».

Balivo ha però sottolineato come ciò che l’abbia indignata maggiormente, sia stato l’ «usare il termine mafioso in questa canzone. A me non fa piacere. Espresso Macchiato ci sta, ma sudo come un mafioso non mi piace», ha chiosato la conduttrice.