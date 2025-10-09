Se hai questi pacchi di merendine a casa, non consumarli. Si tratta di un lotto che sta per essere ritirato dai supermercati ed è marchiato Conad.

Si tratta di una delle merendine più consumate dai nostri bambini e potrebbe essere pericolosa. Ecco quali sono i motivi del richiamo e del ritiro dei lotti presi in considerazione e cosa fare se li si ha in casa o li si è consumati per sbaglio.

Una situazione che sta mettendo in agitazione molte famiglie, ma non si deve creare panico o allarmismi. Basta seguire i consigli e le direttive del Ministero per capire cosa fare.

Ancora un richiamo alimentare

Quante volte abbiamo sentito parlare di lotti di pasta o di altri prodotti che vengono ritirati dal commercio o dagli scaffali dei supermercati, per ordine del Ministero della Salute, per una serie di motivazioni, che vengono spesso anche precisate nell’ordinanza stessa, in modo da fare chiarezza anche con i cittadini.

Anche adesso siamo davanti al ritiro di alcuni pacchi di merendine, nello specifico le crostatine, che sono venduti presso i supermercati Conad. Si tratta una scelta fatta a scopo cautelativo per evitare, in chi dovrebbe consumarli e in chi l’ha acquistati, forme allergiche o intolleranze di vario genere.

Il richiamo è stato portato avanti a causa della presenza di alcune tracce di muffa all’interno delle merendine stesse. Una sorta di tutela vera e propria verso i consumatori, e che riguarda un allergene alimentare che può provocare reazioni anche gravi. Dall’altro lato, però, che si tratta di alcuni lotti e pacchi di crostatine che sono stati ritirati proprio a scopo precauzionale.

Ecco cosa descrive il comunicato

Nel comunicato ufficiale, emesso anche da Conad, è specificato che si tratta di un richiamo a scopo precauzionale: non è, cioè, certo che siano presenti muffe all’interno delle confezioni interessate. Per una questione di sicurezza, però, è stato necessario ritirare i prodotti facenti parte del lotto che potrebbe essere stato contaminato.

Sta di fatto che, il consumo di alimenti contaminati da muffe rappresenta un rischio concreto per la salute, perché queste sostanze sono note per i loro effetti tossici, allergici, infiammatori e persino cancerogeni. Si tratta, nello specifico, del prodotto “Crostatina con albicocca senza glutine” 200g Conad Alimentum e il suo codice EAN è 8003170057913.

La produzione è affidata a “Il Mangiar Sano S.p.A. SB”, e queste sono prodotte nello stabilimento di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Il numero dell’unico lotto interessato dal richiamo è L.12825A, con termine minimo di conservazione fissato all’8 febbraio 2026.