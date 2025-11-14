Related Stories

Carta d’identità, nuova stangata: fino a 10.000 euro per chi è nato in questi anni Carta d'identità: cosa cambia nel 2026

Carta d’identità, nuova stangata: fino a 10.000 euro per chi è nato in questi anni

Ottobre 24, 2025
Viaggi scontati con la 104, sono molti a non saperlo e non chiedono le agevolazioni, non fare lo stesso errore Legge 104, tutte le novità

Viaggi scontati con la 104, sono molti a non saperlo e non chiedono le agevolazioni, non fare lo stesso errore

Ottobre 24, 2025
Brutta notizia per gli italiani: queste auto dovranno essere sostituite entro il 2026, senza alternative queste auto dovranno essere sostitutite entro il 2026

Brutta notizia per gli italiani: queste auto dovranno essere sostituite entro il 2026, senza alternative

Ottobre 14, 2025
Change privacy settings
×