Maltempo e gelo nel fine settimana 20-21 marzo, ecco dove

Maltempo, freddo e temporali nel weekend, neve sull'Appennino: le previsioni per il meteo riguardanti il fine settimana del 20 e 21 marzo.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Il maltempo è pronto a tornare durante il fine settimana del 20 e 21 marzo 2021. Secondo le previsioni attuali il weekend potrebbe essere all’insegna del gelo, con un nuovo deciso calo delle temperature e qualche possibile nevicata. La diffusione del fenomeno meteorologico non sarà uniforme sul territorio italiano, ma riguarderà soltanto alcune Regioni.

La prima differenza riguarda precipitazioni e possibili nevicate, che riguarderanno unicamente le Regioni del Centro-Sud Italia. Saranno però soprattutto i fenomeni temporaleschi a caratterizzare le giornate del 20 e del 21 marzo. I primi peggioramenti sono attesi però già dalla giornata di venerdì. Vediamo ora le previsioni per il prossimo fine settimana.

Temporali e forti precipitazioni, il meteo di sabato 20 marzo

Durante la giornata di sabato 20 saranno Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Sardegna a sperimentare temporali e forti precipitazioni. Le temperature risulteranno basse, nettamente sotto la media stagionale. Gelo che colpirà anche il Nord Italia, con forti venti che spazzeranno le aree del NordEst.

Maltempo: le previsioni per domenica 21 marzo

Clima instabile e rischio temporali anche durante la giornata di domenica 21 marzo. Un fronte di aria fredda proveniente dal Nord Europa irromperà sulla Penisola portando a un abbassamento delle temperature persino sulla Sicilia. Qui lo scontro tra il ciclone nordeuropeo e i venti di Scirocco dallo Ionio potrebbero portare a violenti nubifragi: possibile allerta sulle Province di Agrigento, Catania, Messina, Palermo e Trapani.

Ancora rischio temporali e forti piogge anche sul Sud Italia, in particolare su Basilicata, Campania e Puglia. Venti fino a 100 chilometri orari sulle zone costiere di Sicilia e Sardegna.

Maltempo, neve: le zone più a rischio

Per quanto riguarda la neve le zone più a rischio secondo i meteorologi di Ilmeteo.it saranno quelle della dorsale appenninica. Interessate in questo caso diverse Regioni, alcune soltanto parzialmente: Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Nevicate possibili anche a quote relativamente basse, prossime ai 450 metri.

Fonte: Ilmeteo