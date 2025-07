Quali documenti devi subito preparare e quali controllare, per richiedere l’accredito di 600 euro ad agosto dall’INPS.

In vista del mese di agosto, l’INPS si prepara ad erogare un nuovo contributo economico di 575 euro destinato a supportare famiglie e lavoratori in condizioni di difficoltà economica.

Questa misura straordinaria, pensata per alleviare gli effetti dell’inflazione, del caro bollette e dell’aumento generale del costo della vita, sarà accreditata automaticamente, senza necessità di presentare istanze da parte dei beneficiari.

Il Bonus da 575 euro: cos’è e a chi è rivolto

Il Bonus 575 euro agosto 2025 rappresenta un intervento una tantum previsto dal Governo per contrastare le crescenti difficoltà finanziarie di molte persone, soprattutto in un contesto economico segnato da instabilità e precarietà lavorativa. Non si tratta di una prestazione continuativa come l’Assegno di Inclusione o la NASpI, bensì di un sostegno economico da erogare una sola volta, con pagamenti che si estenderanno dalla seconda metà di agosto fino ai primi giorni di settembre. Questo bonus è rivolto principalmente a categorie sociali vulnerabili, individuate automaticamente dall’INPS tramite l’incrocio dei dati presenti nelle proprie banche dati. Tra i destinatari figurano:

lavoratori con contratti part-time o a termine che hanno subito riduzioni di orario, sospensioni o cessazioni del rapporto di lavoro;

famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) al di sotto delle soglie stabilite dall’INPS;

al di sotto delle soglie stabilite dall’INPS; persone già inserite in programmi di assistenza sociale, come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) o titolari della Carta Acquisti.

Non è richiesta alcuna domanda di partecipazione, poiché l’ente previdenziale effettua una verifica automatica delle condizioni reddituali e lavorative. L’importo del bonus è stabilito in modo uniforme per tutti i beneficiari: 575 euro netti, con le eventuali trattenute fiscali e contributive già dedotte, quindi l’importo accreditato corrisponderà a quanto effettivamente ricevuto. L’erogazione sarà effettuata tramite:

bonifico bancario sul conto corrente intestato al beneficiario;

ricarica su carta prepagata abilitata alle prestazioni INPS, qualora sia correttamente registrata nel sistema.

Il pagamento avverrà in automatico, a condizione che i dati relativi all’ISEE e alla posizione lavorativa siano aggiornati e corretti. Per accertarsi dell’avvenuto accredito del bonus, i cittadini possono consultare il proprio Fascicolo previdenziale sul sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con SPID, CIE o CNS. Nella sezione “Prestazioni e pagamenti” sarà visibile la voce “Bonus 575 euro – agosto 2025” accompagnata da data e importo. In caso di mancato accredito, è possibile contattare il Contact Center INPS oppure rivolgersi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) per assistenza. Il calendario previsto per i pagamenti è il seguente:

prima metà di agosto: accrediti per i beneficiari già presenti nelle banche dati INPS;

seconda metà di agosto: pagamenti per chi ha aggiornato recentemente l’ISEE o ha subito modifiche lavorative;

inizio settembre: erogazioni residue per eventuali ritardi tecnici o segnalazioni tardive.

Per potersi qualificare al bonus è necessario soddisfare alcune condizioni specifiche:

possesso di un contratto part-time o a termine nel periodo recente;

aver subito riduzioni di orario, sospensioni o la cessazione del rapporto di lavoro;

essere in possesso di un ISEE valido e aggiornato, inferiore alle soglie fissate dall’INPS;

oppure essere inseriti in programmi di inclusione sociale come SFL o titolari della Carta Acquisti.

Sebbene non sia obbligatorio presentare alcuna domanda, si consiglia di verificare la correttezza dei dati tramite un CAF o un patronato, al fine di evitare disguidi nell’erogazione del bonus.