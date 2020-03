Lezioni di Yoga online gratis da LifeGate per chi fa smart working

Ho aderito con entusiasmo a questa iniziativa di condivisione dello Yoga, poiché i miei valori si allineano alla visione positiva di LifeGate che considero una piattaforma di informazione molto rilevante per la condivisione di tematiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale. Ringrazio LifeGate per avermi dato l’occasione di poter esprimere lo Yoga in tutte le sue sfumature e per sviluppare una nuova intelligenza più attenta e osservatrice della realtà.

In un periodo delicato come quello che stiamo vivendo credo che tutti abbiano bisogno di un momento per fermarsi, riflettere e ritrovare connessione interiore e con ciò che ci circonda. Per questo quando LifeGate mi ha proposto questo progetto, che permette di portare lo yoga a tante persone e di creare uno spazio di quiete e unione attraverso il web, ho accettato perché spero possa essere un’occasione per molti di ritrovare armonia ed equilibrio.

Lezioni di Yoga gratuite e in streaming per superare lo stress da Coronavirus . A lanciare l’iniziativa è LifeGate , che rivolge tale progetto soprattutto a quei lavoratori che si trovano costretti allo smart working. Una pratica di per sé intelligente e comoda, ma che in questo caso può voler dire un drastico cambiamento dei propri ritmi quotidiani.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.