Bikram yoga: benefici e tecniche

Il Bikram yoga è un tipo di yoga moderno ideato negli anni Settanta da Bikram Choudhury, un uomo di Calcutta che è un profondo conoscitore dello yoga, avendolo praticato dall'età di quattro anni. Si basa sulle tradizionali tecniche di hatha yoga ed è una disciplina hot yoga, perché si pratica in una stanza con una temperatura molto alta e un'umidità molto elevata. Sono 26 le posizioni, di cui due esercizi per migliorare la respirazione.

Bikram Yoga è un tipo di yoga moderno, che deve il suo nome a un esperto che decise di modernizzare le tradizionali tecniche di hatha yoga. È diventato molto popolare a partire dagli anni Settanta. Si tratta di una serie di posture e di esercizi di respirazione che appartengono al cosiddetto “hot yoga“, dal momento che si dovrebbe praticare in una stanza molto calda con un’elevata umidità. Scopriamo insieme cos’è il Bikram Yoga, quali sono i benefici e le controindicazioni e quali le 26 asana o posizioni.

Cos’è il Bikram yoga

Il Bikram yoga è un tipo di yoga moderno che si svolge in ambienti caldi. Nasce negli anni Settanta per opera di Bikram Choudhury, un uomo di Calcutta che ha iniziato a praticare yoga all’età di quattro anni, facendo pratica per 4-6 ore al giorno. Fu lui a ideare una sequenza di 26 posizioni, fondando poi lo Yoga College of India. Questo tipo di yoga si basa sulle tradizionali tecniche di hatha yoga.

Ogni lezione dura 90 minuti, durante le quali si ripetono le 26 posture, tra le quali ci sono anche due esercizi di respirazione. Si pratica in un ambiente riscaldato a 35-42 gradi centigradi, con un’umidità di circa del 40%. Le lezioni vengono tenute da insegnanti certificati, che devono aver seguito nove settimane di formazione approvate dallo stesso Bikram Choudhury.

Bikram yoga, a cosa serve

Praticare con regolarità lezioni di Bikram Yoga per almeno 8 settimane, può aiutare a migliorare la salute di mente e corpo. Alcuni studi sono stati condotti sugli anziani, che sembrerebbero ottenere molti vantaggi dalla pratica di questa particolare disciplina.

Benefici

Le posizioni di questo particolare yoga aiutano a:

respirare meglio e prevenire problemi respiratori

rafforzare il core

migliorare la flessibilità della colonna vertebrale

tonificare le gambe e migliorare la salute delle articolazioni

rafforzare i muscoli di braccia e gambe

migliorare l’equilibrio

alleviare problemi di postura e mal di schiena

migliorare la circolazione del sangue

scacciare ansia e stress

Controindicazioni

Meglio non praticare il Bikram yoga in caso di ipertensione, ipotensione, disturbi circolatori, disturbi cardiovascolari, malattie reumatologiche, problemi articolari.

Posizioni del Bikram yoga

Sono 26 le posizioni del Bikram Yoga: