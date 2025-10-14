La Legge 104 continua a rappresentare uno strumento essenziale per garantire agevolazioni fiscali concrete ai cittadini con disabilità.

La Legge 104 prevede una serie di agevolazioni fiscali rivolte a persone con disabilità grave e a coloro che ne fanno parte come familiari. Tra i principali benefici spiccano l’esenzione totale o parziale dal pagamento di alcune imposte, con l’obiettivo di alleggerire il peso economico derivante dalle condizioni di disabilità.

L’esenzione dal bollo auto è tra le agevolazioni più richieste e riguarda esclusivamente chi presenta gravi limitazioni motorie o necessita di veicoli adattati per la propria mobilità. Il beneficio si applica ai veicoli intestati direttamente alla persona con disabilità o, in casi particolari, ai veicoli intestati a un familiare convivente che abbia la persona disabile fiscalmente a carico.

Legge 104, beneficiari esentati da tutte queste tasse: la lista completa

A livello nazionale non esiste un’esenzione generalizzata dalla tassa sui rifiuti urbani (Tari) per i disabili, ma numerosi Comuni applicano riduzioni o agevolazioni per i nuclei familiari con persone con disabilità. Pertanto, è sempre consigliabile consultare il regolamento comunale o rivolgersi all’Ufficio Tributi locale per verificare la presenza di tali misure.

Per quanto riguarda l’Imu, l’esenzione è possibile quando la persona con disabilità o anziana risiede stabilmente in una struttura di cura o assistenza. In queste situazioni, l’immobile può essere considerato come prima casa, escludendolo dall’imposizione fiscale. Tuttavia, ogni Comune ha autonomia nel regolamentare tali esenzioni, pertanto occorre verificare le delibere locali.

La Legge 104 prevede esenzioni anche nell’ambito scolastico e universitario, con l’obiettivo di facilitare il percorso formativo degli studenti con disabilità. Per quanto riguarda le scuole superiori, la normativa stabilisce che gli studenti con disabilità grave – come definito dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104 – sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche per il quarto e quinto anno, a condizione che la famiglia abbia un ISEE inferiore alla soglia annuale fissata dal Ministero dell’Istruzione.

Anche gli studenti con cecità certificata possono accedere a questa agevolazione, sempre con riferimento alle condizioni economiche del nucleo familiare. Per le università, il Decreto Legislativo 68/2012 stabilisce che gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% hanno diritto all’esonero totale dalle tasse universitarie, indipendentemente dal reddito familiare.

Si tratta di un importante riconoscimento che facilita l’accesso all’istruzione superiore, eliminando un ostacolo economico significativo per molti giovani con disabilità. Un tema spesso dibattuto riguarda la possibilità di esonerare i beneficiari della Legge 104 dal pagamento del canone Rai. Nel 2019 era stata avanzata una proposta per includere tale esenzione nella Legge di Bilancio, ma la misura non è mai stata approvata. Di conseguenza, ad oggi non esiste alcuna norma che preveda l’esenzione dal canone televisivo per i soggetti tutelati dalla Legge 104.