L’Imposta Municipale Unica (IMU) è un tema di grande rilevanza, soprattutto per le esenzioni e le modalità di applicazione che la riguardano.

Di recente, una sentenza della Corte di Cassazione ha fatto luce su un aspetto importante per i coniugi separati, in particolare riguardo all’assegnazione della casa coniugale. È emerso che, sebbene l’assegnazione possa far sperare in un’esenzione, non è sufficiente per esentare dal pagamento dell’IMU.

La recente sentenza della Corte di Cassazione rappresenta un avvertimento per coloro che gestiscono questioni di separazione e assegnazione della casa coniugale. Una comprensione corretta delle disposizioni fiscali relative all’IMU è fondamentale per evitare sorprese e garantire una gestione serena delle proprie finanze.

La sentenza della Corte di Cassazione

La sentenza n. 43303 del 19 febbraio 2025 ha ribaltato le decisioni delle commissioni tributarie, stabilendo che l’IMU deve essere pagata se il coniuge assegnatario non ha la residenza nell’immobile. Questo è un punto cruciale: la residenza anagrafica e la dimora abituale sono requisiti indispensabili per ottenere l’esenzione dall’imposta. Se tali requisiti non sono soddisfatti, il coniuge assegnatario è obbligato a pagare l’IMU, anche se non è il proprietario dell’immobile.

Il caso specifico riguardava una donna in Liguria che contestava il pagamento dell’IMU, ritenendo fosse responsabilità dell’ex marito, proprietario dell’immobile. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che, non avendo la residenza nell’immobile, la donna non poteva beneficiare dell’esenzione. La Corte ha chiarito che l’assegnazione della casa coniugale non esenta automaticamente dal pagamento dell’imposta.

La traslazione della soggettività passiva dell’IMU

Questa sentenza riprende un tema già affrontato in precedenza: la traslazione della soggettività passiva dell’IMU. Secondo la normativa, l’imposizione fiscale si sposta dal proprietario al coniuge assegnatario solo se quest’ultimo ha anche la residenza nell’immobile. La legge stabilisce che il diritto all’esenzione non è automatico e deve essere supportato da una condizione oggettiva: la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Interpretazione delle norme fiscali

Un altro aspetto interessante è la stretta interpretazione delle norme fiscali. Le leggi che prevedono esenzioni dall’IMU sono specifiche e non ammettono interpretazioni estensive. Ciò implica che non è possibile richiedere l’esenzione basandosi su situazioni non espressamente previste dalla legge. Solo in casi eccezionali, come per il personale delle Forze armate, l’esenzione può essere concessa anche senza la residenza nell’immobile.

In questo contesto, è fondamentale che i contribuenti e i centri di assistenza fiscale (CAF) siano adeguatamente informati sulle condizioni necessarie per l’esenzione dall’IMU. La mancanza di chiarezza può portare a malintesi e a sanzioni fiscali. Pertanto, è consigliabile che chiunque si trovi in una situazione simile a quella esaminata dalla Corte di Cassazione consulti esperti in materia fiscale o avvocati specializzati.