Lavatrice, palline da tennis nel bucato per risparmiare energia

Scegliere di essere green anche nel bucato è una missione: ecco come risparmiare energia con palline da tennis.

Viviamo in una società globalizzata in cui spesso invece di riparare e riconvertire, preferiamo buttare tutto, dalla lavatrice al frigorifero, con enormi danni a livello ambientale. Distinguersi non è semplice ma si possono adottare delle strategie come l’utilizzo di palline da tennis nel bucato.

Invertire la tendenza si può grazie a piccoli trucchi home made, dal riciclo creativo al risparmio energetico, dati da piccole rivoluzioni tramandate per generazioni. Oggi si parla di bucato e di come utilizzare meno detersivo e corrente pur mantenendo i panni perfettamente puliti.

Palline da tennis: il trucco per risparmiare energia

Il trucco è innovativo ma in realtà si rifà a un’idea molto antica: aggiungendo due palline da tennis nel cestello della lavatrice si può potenziare l’efficacia del lavaggio. Come? I due oggetti selezionati tra vecchi privi di pelucchi riprodurranno lo stesso potente effetto di strofinamento dello sbattere i panni aumentando l’azione pulente. In questo modo potrete scegliere di ridurre il detersivo e utilizzare temperature più basse della vostra lavatrice con un consistente risparmio energetico.

Le palline da tennis, poi, possono essere mantenute anche nel processo di asciugatura: creando spazi tra i capi mentre il cestello gira, impediranno raggruppamenti e consentiranno un processo più rapido. All’interno dell’asciugatrice ridurranno anche l’elettricità statica, rendendo i capi meno appiccicosi oltre che a ridurre pelucchi.

Una buona alternativa da valutare se non ne avete in casa è di crearne con la lana. Alcuni aggiungono anche gocce di olio essenziale di origine vegetale per dare un profumo piacevole ai capi durante l’asciugatura. Le alternative sono moltissime bisogna solo saper scegliere e non aver paura di osare: in questo modo si può risparmiare energia e prodotti per la casa mantenendo il bucato pulito e profumato.