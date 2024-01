Tra le tante informazioni nelle quali è possibile imbattersi sul web, c'è quella che riguarda la possibilità di ridurre il consumo di energia elettrica semplicemente aggiungendo al bucato delle comuni palline da tennis. E' veramente così? In realtà, nonostante possa sembrare una fake news, questa semplice pratica comporterebbe effettivamente diversi vantaggi, e non solamente in termini di risparmio. Li approfondiamo in questo articolo.

Sono in molti ad utilizzare le palline da tennis in lavatrice per risparmiare energia, per potenziare l’efficacia del lavaggio e per velocizzare i tempi di asciugatura in asciugatrice (all’interno della quale vengono poi spostate). Ma si traggono veramente dei benefici da questa pratica? O è una delle tante fake news nelle quali siamo abituati ad “inciampare” sui social? Vediamo quanta verità c’è in merito.

Palline da tennis in lavatrice, perché si usano?

Perché mettere le palline da tennis nella lavatrice? Il trucco è innovativo ma in realtà si rifà a un’idea molto antica: aggiungendo due palline da tennis nel cestello della lavatrice si potrebbe potenziare l’efficacia del lavaggio. Come? Tali sfere, inserite nel cestello insieme al bucato, riprodurrebbero lo stesso potente effetto di strofinamento dello sbattere i panni aumentando l’azione pulente. Facendo leva su tale aspetto, si potrebbe quindi scegliere di ridurre la quantità di detersivo e utilizzare temperature più basse con un consistente risparmio energetico. In particolar modo, si ricorre generalmente alle palline da tennis in lavatrice per lavare il piumino (inteso come capo di abbigliamento) o le trapunte. Lo sbattimento in fase di centrifuga aiuterebbe a ripristinare la morbidezza e la voluminosità di questi ultimi. (A chi si chieda quante palline da tennis mettere in lavatrice rispondiamo che ne servono almeno un paio).

Tali sfere, poi, possono essere mantenute anche nel processo di asciugatura: creando spazi tra i capi mentre il cestello gira, impedirebbero raggruppamenti e consentirebbero un processo più rapido. All’interno dell’asciugatrice dovrebbero essere perfino capaci di ridurre l’elettricità statica, rendendo i capi meno appiccicosi. Ma i vantaggi di tale trucco non finirebbero qui: le palline di tennis in lavatrice eviterebbero lo stropicciamento dei vestiti rendendoli molto più semplici da stirare. Con un netto risparmio anche dell’energia elettrica che richiede il ferro da stiro. E di tempo, il cui valore è inestimabile.

Come sostituire le palline da tennis in lavatrice

Una buona alternativa da valutare, se non ne avete già in casa, è di crearne una con la lana. Alcuni aggiungono anche qualche goccia di olio essenziale di origine vegetale per conferire un piacevole profumo ai capi. Oppure, potete ricorrere a quelle di plastica con le quali giocano i bambini o gli animali domestici. Si può perfino optare, infine, per le palline dosatrici del detersivo.

Palline da tennis in lavatrice, fake news?

Ebbene, in questo caso si tratterebbe di un rimedio valido. E vi spieghiamo perché: il movimento delle due sfere all’interno del cestello comporta un grande beneficio quando si lavano capi imbottiti. Sia che si tratti dei piumini che indossiamo quando le temperature scendono, sia che si tratti di quelli da letto, e con essi cuscini, trapunte e così via. Con le palline da tennis si ottiene un effetto sulla circolazione dell’aria all’interno del cestello utile per evitare che le loro imbottiture si deformino. Inoltre, facilitano la circolazione dell’aria tra i capi, facendo sì che non si attacchino tra di loro e rimangano meno umidi. Uno dei vantaggi più significativi, però, è a beneficio di chi abbia in casa cani o gatti. Le palline da tennis riescono a rimuovere ed attirare i loro peli. Un duplice vantaggio, quindi.