La storia del leone Simba salvato con gambe rotte dai turisti

Fonte immagine: Instagram

Questa è la triste storia di un piccolo leone emersa in rete: portato via da sua madre quando aveva solo pochi mesi e salvato dai soccorritori.

Parliamo di: Animali Domestici

Simba è un piccolo e bellissimo leone portato via da sua madre quando aveva solo pochi mesi per diventare un’attrazione turistica. Gli hanno rotto una gamba e ferito la colonna vertebrale in modo che non potesse fuggire o lottare contro il destino che era stato scelto per lui. Dopo aver salvato il cucciolo di leone ferito, i soccorritori lo hanno portato direttamente dai veterinari per un intervento chirurgico, che, per fortuna, ha avuto successo. Simba ora sta bene.

Quando è stato ritrovato era legato e in fin di vita. Ora sta reimparando a camminare e a muoversi come un piccolo leone della sua taglia. A salvare Simba è stato Karen Dallakyan, un veterinario di origini russe. Karen aiuta centinaia di animali a fuggire da situazioni terribili. Li aiuta a tornare in salute con il cibo, il riparo e, soprattutto, l’amore che meritano. Si prende cura di tantissimi tipi di animali come tigri, ricci, serpenti e uccelli.