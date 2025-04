Maria De Filippi ha 60 anni ed un fisico da urlo. Il suo segreto? È semplicemente la dieta. Cosa mangia?

Maria De Filippi è la regina della televisione italiana, pilastro indispensabile delle reti Mediaset. Grazie, infatti, al suo fiuto nello scovare nuovi talenti, alla sua empatia, alla sua capacità comunicativa è divenuta un punto di riferimento per tutti i telespettatori che, vogliono emozionarsi.

I suoi programmi, infatti, intrattengono con pathos i telespettatori, i quali non ne hanno mai abbastanza. Basta spulciare velocemente i profili social dedicati ai suoi talk per comprendere quanto, siano letteralmente pazzi dei contenuti portati dalla De Filippi.

La dieta e l’allenamento di Maria De Filippi: come restare in forma a 60 anni

La conduttrice è molto apprezzata anche perché, nonostante il successo di cui gode, è rimasta una persona umile e sincera. Si tratta di una caratteristica molto apprezzata della sua persona e, infatti, i supporter non perdono occasione per ricordarle quanto la apprezzino.

Oltre ad essere considerata il fiore all’occhiello del palinsesto di Canale 5, Maria De Filippi è molto amata anche per il suo stile. Predilige outfit che, in modo elegante, mettono in risalto la sua straordinaria forma fisica. In tanti si chiedono qual è il suo segreto alla soglia dei 60 anni.

La De Filippi possiede, infatti, una silhouette snella e tonica, proprio per tale ragione in tanti, quotidianamente, fanno delle ricerche in rete per scoprire cosa porti sulla sua tavola per essere così in forma. Non è un mistero che la conduttrice svolga molta attività fisica, fatto che di certo, le consente di mantenere un corpo al top.

Si prende cura anche della sua alimentazione, scegliendo i cibi da consumare ogni giorno. Secondo rumors segue una dieta ferrea. Consuma pasta soltanto una volta a settimana, limitandosi a mangiarne circa 60 g. Consuma limitatamente anche il pane, concedendosi qualche fettina soltanto durante i pasti principali.

Maria De Filippi, poi, ha ridotto drasticamente il consumo di carni rosse, prediligendo quelle bianche e il pesce. Non eccede con gli zuccheri e i grassi e non beve alcolici. Preferisce dunque una dieta ricca di frutta, verdura, legumi e latticini magri.

Queste sue abitudini le consentono di mantenere un fisico straordinario, tenendo a bada i picchi glicemici e l’aumento di peso che si accompagnano al consumo di alimenti molto calorici. Come già accennato in precedenza, la De Filippi inoltre, è solita fare molta attività fisica, adora il crossfit e si allena giocando a tennis, una delle sue più grandi passioni.