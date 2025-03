La questione della formazione nutrizionale tra i medici torna a farsi sentire, evidenziando una lacuna significativa nel percorso di studi in Medicina e Chirurgia. Molti professionisti, come sottolineato da un anestesista che ha contattato la redazione, si trovano a dover affrontare la mancanza di conoscenze fondamentali sui rischi legati all’alcol e sull’alimentazione. Questo gap formativo espone i medici a potenziali manipolazioni e a credenze errate, un problema che abbiamo già discusso in precedenti articoli.

La lettera di un anestesista

Alessandro Balnelli, un medico anestesista con un forte interesse per il metabolismo e la nutrizione, ha condiviso la sua esperienza con noi. Laureatosi nel 2008, ha notato che nel suo percorso di studi non era previsto alcun esame di nutrizione umana. Sebbene non sia aggiornato sugli attuali ordinamenti ministeriali, la sua esperienza evidenzia una carenza di formazione in un ambito così cruciale.

Balnelli lamenta che questa mancanza di preparazione ha portato a una delega della responsabilità nutrizionale ai soli dietisti e biologi nutrizionisti. Di conseguenza, i medici della sua generazione, a eccezione di coloro che si sono specializzati in scienza dell’alimentazione, si ritrovano con conoscenze limitate, basate su nozioni apprese in corsi di biochimica e fisiologia. Solo pochi hanno avuto l’opportunità di approfondire l’argomento attraverso master universitari, un percorso costoso e non accessibile a tutti.

In risposta a un post della nostra redazione, Balnelli ha espresso il desiderio di sensibilizzare le istituzioni ministeriali riguardo a questa necessità formativa. La sua proposta è chiara: è fondamentale che il sistema educativo in medicina integri corsi di nutrizione umana, per garantire che i futuri medici siano ben equipaggiati per affrontare le sfide legate alla salute dei pazienti. “Basterebbe poco per controllare gli ordinamenti attuali,” afferma Balnelli, mostrando così il suo impegno nel voler contribuire a un cambiamento significativo.

Questo appello non è isolato; riflette una crescente consapevolezza tra i professionisti della salute sull’importanza di una preparazione adeguata in ambito nutrizionale. La comunità medica è chiamata a riflettere su come migliorare la formazione e garantire che le future generazioni di medici possano affrontare le sfide moderne con competenza e consapevolezza.