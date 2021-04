Joaquin Phoenix, star vegan visita le mucche salvate un anno fa

Joaquin Phoenix e Rooney Mara, a distanza di un anno, sono andati a salutare le due mucche strappare a un macello e ora libere in fattoria.

Parliamo di: Animali Veganismo

È trascorso un anno dal salvataggio delle mucche Liberty e Indigo accolte presso il Farm Sanctuary, ad Acton in California, dove l’attore premio Oscar Joaquin Phoenix si è recato per una visita. Autore del salvataggio, in coppia con la fidanzata Rooney Mara, con il supporto delle rispettive madri e del regista Shaun Monson, l’attore aveva contrattato la liberazione dei due animali strappandoli direttamente dal macello californiano di Manning Beef.

Durante la contrattazione erano presenti anche la fondatrice del Los Angeles Animal Save, Amy Jean Davis, e il presidente e cofondatore di Farm Sanctuary, Gene Baur, che avevano partecipato attivamente alla liberazione. I due animali, madre e figlio, sono stati ribattezzati in onore della sorella di Phoenix e del figlio di lei, scomparsi prematuramente. Il salvataggio è stato ripreso da Monson con l’obiettivo di ricavare un documentario, con l’intervento dello stesso Joaquin che ha voluto parlare della sua esperienza nei confronti dei macelli.

Joaquin Phoenix e il percorso vegan

Non può certo sorprendere l’attivismo di Phoenix grande sostenitore della scelta di vita vegan sin dalla più tenera età, un percorso che ha definito tutta la sua esistenza e anche quella della sua famiglia. La stessa compagna è un’attivista vegan e Phoenix ha sempre prestato il suo volto per la causa animalista e antispecista, che lo hanno portato spesso a scendere in campo in sostegno di uno stile di vita più cruelty-free. Per questo ha voluto constatare la buona salute delle due mucche, a un anno da loro salvataggio, raggiungendole presso la fattoria dove vivono libere e felici.

Averle strappate a morte certa e vederle scorrazzare sull’erba è stata una grande emozione per Joaquin, che si è spinto sin dentro il recinto accolto dagli stessi animali. Nel documentario l’attore parla del suo approccio verso il mondo vegan e sensibilizza sulla necessità di attuare comportamenti più rispettosi e consapevoli.

Celebrare la Terra per un giorno solo non basta, attuare scelte ecologiche e sostenibili potrebbe ridurre l’impatto dell’uomo sul Pianeta. Dimezzando i consumi in favore di una produzione più rispettosa, partendo dagli stessi allevamenti e dalle tecniche di agricoltura, in modo da ridurre l’impatto della presenza umana e la produzione di CO2.

