Integratori per la vista: 8 erbe e rimedi per migliorarla

Gli integratori per la vista sono prodotti in grado di migliorare la salute degli occhi, rafforzarli e ridurre il rischio di sviluppare numerose patologie oculari, dalla sindrome dell'occhio secco fino alla degenerazione maculare senile. Non sempre, però, è consigliabile l’utilizzo di un integratore. Vediamo come e quando assumere questi supplementi, per rinforzare la vista in modo naturale.

Fonte immagine: Pixabay

Quali integratori per la vista dovremmo assumere per proteggere e migliorare la salute dei nostri occhi? Secondo le stime, in Italia circa il 25% della popolazione soffre di occhio secco, col numero di persone che a fine giornata sperimenta fastidi come stanchezza oculare, bruciore o persino un annebbiamento della vista in continuo aumento.

Colpa del tempo che trascorriamo di fronte ai computer o incollati agli smartphone, certo, ma a incidere sulla salute degli occhi sono anche altri fattori, come le nostre abitudini quotidiane e i cibi che portiamo in tavola.

Oggi più che mai è chiaro quanto sia stretto e inscindibile il legame fra dieta e salute: ciò che mangiamo tutti i giorni, influenza il nostro corpo in mille modi diversi.

Ecco perché, per evitare disturbi comuni come occhi che bruciano, secchezza oculare, vista appannata e occhi stanchi, può essere utile migliorare la propria alimentazione e, se necessario, assumere anche un buon integratore per gli occhi.

Quali sono i migliori integratori per gli occhi?

Ma quale potrebbe essere il miglior integratore per la vista? In farmacia, in erboristeria e persino nella sezione “benessere” del supermercato, è possibile trovare decine di prodotti diversi. Prima di scegliere quello che ti sembra più adatto, però, leggi quali ingredienti dovrebbe contenere un integratore per la vista.

In questo articolo vedremo quali sono gli integratori per rinforzare la vista, ma daremo un’occhiata anche ad altre strategie efficaci. Prima di parlare di questo, però, cerchiamo di capire cosa mette a dura prova la salute dei nostri occhi.

Cosa può provocare problemi alla vista?

Fonte: Pixabay

Alcuni fattori che possono danneggiare la vista li abbiamo già menzionati, ma vale la pena riassumerli brevemente, così da poter prevenire i più comuni fattori di rischio.

Fumo di sigaretta : il vizio del fumo è collegato a un maggior rischio di sviluppare cataratta e degenerazione maculare senile , una malattia che provoca la perdita della vista nella macula, la porzione più centrale della retina.

: il vizio del fumo è collegato a un maggior rischio di sviluppare e , una malattia che provoca la perdita della vista nella macula, la porzione più centrale della retina. Trascorrere molto tempo in luoghi con luci artificiali , che affaticano gli occhi: a lungo andare, ciò potrebbe causare un abbassamento della vista

, che affaticano gli occhi: a lungo andare, ciò potrebbe causare un Indossare spesso lenti a contatto : può causare secchezza oculare, può aumentare il rischio di lesioni, irritazioni, infezioni e infiammazioni agli occhi

: può causare secchezza oculare, può aumentare il rischio di lesioni, irritazioni, infezioni e infiammazioni agli occhi Inquinamento e polvere : possono provocare fastidi come occhi secchi, bruciore, lacrimazione eccessiva e arrossamento

: possono provocare fastidi come occhi secchi, bruciore, lacrimazione eccessiva e arrossamento Sole eccessivo: l’eccessiva esposizione ai raggi UV può causare danni alla vista. Se devi trascorrere molto tempo all’aperto, sarà quindi opportuno indossare occhiali da sole e un cappello protettivo.

Integratori per la vista: quale scegliere?

Fonte: Pixabay

A fronte del gran numero di fattori che possono danneggiare i nostri occhi, cosa possiamo fare per rinforzare la vista? Esistono davvero degli integratori in grado di proteggerci dai possibili danni oculari a breve a lungo termine?

Per rispondere a questa domanda bisogna fare una precisazione: alcuni prodotti possono effettivamente “nutrire l’occhio” e aiutarci a prevenire eventuali danni e disturbi, ma per poter proteggere davvero i nostri occhi bisogna migliorare il proprio stile di vita a 360 gradi.

Bisogna consumare i cibi giusti, bere molto, mantenersi attivi e proteggere gli occhi in modo proattivo da agenti potenzialmente dannosi, come il sole, la polvere o il vento. Detto ciò, recenti ricerche suggeriscono che l’assunzione regolare di alcuni nutrienti potrebbe effettivamente prevenire alcuni dei problemi oculari più comuni.

E dunque, quali integratori prendere per gli occhi? Vediamo una lista dei più noti e apprezzati.

Ginkgo Biloba

Il Gingko biloba è considerato uno dei più famosi integratori per gli occhi contro la maculopatia, una condizione che colpisce la macula dell’occhio.

Sebbene questo rimedio naturale venga impiegato da molto tempo per il supporto e il miglioramento della salute degli occhi, in realtà sono necessarie nuove ricerche prima di poterne confermare i presunti effetti benefici.

Si ritiene, tuttavia, che il Ginkgo possa aiutare a prevenire la degenerazione maculare e che possa ridurre il rischio di glaucoma. Il prodotto migliora la salute dei vasi sanguigni e dei capillari, favorisce la circolazione, protegge le cellule nervose e migliora il flusso sanguigno nella retina.

Integratori per la vista: il mirtillo

Il mirtillo nero, con la sua ricca presenza di vitamine, antociani e sostanze antiossidanti, è un frutto “multi-talento”: non è solo in grado di supportare e migliorare la funzione visiva, grazie alle sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, ma può anche promuovere la salute a 360 gradi.

Un integratore di mirtillo, o ancor meglio il frutto fresco, potrebbe risultare utile per supportare e proteggere la salute del cuore e quella del cervello. Il rimedio viene spesso indicato anche per prevenire e trattare le infezioni alle vie urinarie.

Tornando alla salute degli occhi, sembra che un consumo regolare di mirtilli, sia freschi che sotto forma di succo, possa rafforzare i vasi sanguigni nella parte posteriore degli occhi, ridurre la pressione e l’infiammazione, favorire l’ossigenazione della retina e aumentare i livelli di vitamina C, un’alleata che, come vedremo più avanti, è essenziale per la funzionalità dei nostri occhi.

Vitamina A

Fra le vitamine per “aumentare” la vista, o per meglio dire, per “proteggerla”, spicca senza dubbio la vitamina A o retinolo, indispensabile per poter garantire una percezione visiva ottimale in condizioni di bassa luminosità, ad esempio di notte o la sera.

Una carenza di vitamina A, infatti, può ridurre i livelli di rodopsina, una proteina fotosensibile essenziale per la visione notturna e al crepuscolo.

Vitamina C

Grande amica della salute, la vitamina C rientra nel gruppo delle vitamine utili per rafforzare la vista. Un apporto adeguato, infatti, potrebbe rivelarsi utile nel trattamento del glaucoma e nel contrastare la progressiva perdita della vista.

In più, se ti stai domandando quali sono gli integratori per il nervo ottico, devi sapere che la vitamina C è utile anche per supportare il buon funzionamento delle cellule di questo fondamentale nervo.

Vitamina B1 (tiamina) e B2 (Riboflavina)

Anche tiamina e riboflavina, rispettitamente vitamine B1 e B2, giocano un ruolo rilevante per il buon funzionamento degli occhi.

In particolar modo, un adeguato apporto di queste vitamine può aiutare a ridurre il bruciore agli occhi, la sensibilità alla luce, la lacrimazione eccessiva e il prurito.

Minerali

Rientrano nel gruppo degli integratori per la vista anche alcuni sali minerali, essenziali non solo per la salute degli occhi, ma per quella dell’intero organismo. In particolar modo, potrebbero risultare utili degli integratori di:

Un giusto apporto di sali minerali aiuta a difendere gli occhi dai danni causati dallo stress ossidativo, ne sostiene inoltre le funzioni essenziali.

Integratori per la vista: luteina e zeaxantina

Probabilmente, cercando dei possibili integratori da assumere per vedere meglio, ti sarai imbattuto in due nomi in particolare, ossia la luteina e la zeaxantina. Si tratta di due carotenoidi, pigmenti presenti nelle piante, ma anche nella retina dell’occhio.

L’assunzione di alimenti e integratori di luteina e zeaxantina potrebbe aumentarne i livelli di concentrazione nella retina, con effetti benefici significativi. Un’integrazione è infatti potenzialmente associata a un minor danno alla vista a causa della luce ultravioletta e delle luci blu degli schermi, come a un miglioramento generale della salute oculare.

Acidi grassi Omega-3

Come le vitamine e i minerali, anche gli acidi grassi Omega 3 sono strettamente correlati a uno nostro sguardo in salute. In particolar modo, bassi livelli di acidi grassi omega-3 sono associati alla sindrome dell’occhio secco e alla retinopatia, ossia a un progressivo danno alla retina.

Al contrario, l’assunzione di Omega 3 DHA, docosaesaenoico, è risultata collegata a un miglioramento generale della salute della retina, a un minor rischio di infiammazione e di danni causati dall’invecchiamento e dall’esposizione ai raggi solari.

Gli integratori per la vista funzionano davvero?

Fonte: Pixabay

La vista è probabilmente uno dei nostri sensi più indispensabili, per cui è logico chiedersi se assumere un integratore possa essere considerato un modo davvero efficace per migliorare la salute degli occhi, a breve e a lungo termine. Insomma, è davvero possibile vedere meglio grazie a una compressa?

Sebbene le sostanze appena esaminate offrano degli effetti benefici molto promettenti, non è possibile affidarsi ai soli integratori per proteggere la propria vista.

Ad oggi, tra l’altro, pochi studi confermano l’effetto protettivo degli integratori naturali per la vista. Sono invece moltissime le ricerche che sottolineano come un cambiamento nello stile di vita, una dieta sana e l’adozione di sane abitudini siano tre strategie vincenti per prendersi cura dei propri occhi.

È sempre utile ricordarlo: gli integratori si chiamano in questo modo proprio perché servono a “integrare” la dieta, ma ciò che più conta è seguire un’alimentazione completa, sana e bilanciata. Solo dopo, potremo valutare la possibilità di assumere un supplemento extra per promuovere la salute degli occhi.

E sempre in tema di integratori, ricordiamo che, sebbene si tratti di prodotti naturali e spesso di origine vegetale, non bisogna cadere nell’errore di credere che siano del tutto innocui per la salute.

Specialmente per chi soffre di una patologia o per chi assume farmaci o altri rimedi naturali, vale il consiglio di consultare il proprio medico curante prima di introdurre un nuovo integratore alimentare.

7+1 abitudini per migliorare la vista in modo naturale

Fonte: Pixabay

C’è chi si domanda come migliorare la vista in pochi giorni. In realtà, la vera domanda dovrebbe essere: come migliorare la salute degli occhi ogni giorno? Se soffri di miopia o di altri disturbi della vista, assumere un integratore non farà sparire il problema.

Solo l’utilizzo di appositi occhiali o lenti a contatto, o un intervento potrebbero aiutarti a recuperare la vista. Tuttavia, esistono dei modi per proteggere attivamente la salute degli occhi. Diamo un’occhiata, concedeteci il gioco di parole, a quelli davvero efficaci.

Sottoporsi ai controlli regolari dall’oculista: tra le visite di routine da prenotare ogni anno vi è anche quella dall’oculista. Anche se non avverti particolari disturbi, una visita di controllo periodica potrà aiutarti a prevenire e trattare precocemente eventuali patologie Evitare di trascorrere troppo tempo in ambienti polverosi o inquinati Seguire una sana alimentazione: come vedremo più in basso, e come abbiamo potuto evincere fino ad ora, assumere cibi nutrienti, ricchi di vitamine, antiossidanti, Omega 3 e altre sostanze, può davvero migliorare e difendere la salute dei nostri occhi Evitare il fumo di sigaretta, un fattore che può danneggiare i vasi sanguigni e il bulbo oculare, aprendo la strada a disturbi come la sindrome dell’occhio secco, uveiti, degenerazione maculare senile e cataratta Applicare le lacrime artificiali, specialmente se si trascorre molto tempo di fronte allo schermo o se si indossano lenti a contatto Bere molta acqua: vuoi sapere quali sono i migliori integratori per gli occhi contro le “mosche volanti” o miodesopsie? Semplice: per contrastare questo fastidioso problema, è sufficiente bere abbondanti quantità di acqua nel corso della giornata. Idealmente, si consiglia di bere tra 1,5 e 2 litri di liquidi al giorno Indossare occhiali da sole e cappello: anche i raggi UV possono mettere a dura prova il benessere dei nostri occhi e causare danni anche gravi. Per evitare di incorrere in possibili rischi, è sufficiente indossare gli occhiali da sole e/o un cappello protettivo quando si esce, specialmente in estate e in primavera.

Dieta per i tuoi occhi

Ora che sappiamo qual è la vitamina che fa bene agli occhi, quali minerali assumere e quali sono i nutrienti benefici per la vista, sarà sicuramente più semplice scegliere i cibi da portare in tavola. La regola generale è sempre la stessa.

Bisogna mangiare in modo vario, assumendo frutta e verdura di stagione, ma non solo. I cibi che assumiamo regolarmente dovrebbero includere sostanze come vitamina A, vitamina E e vitamina C, zinco, selenio e altri minerali, sostanze antiossidanti e luteina.

Verdure a foglia verde, pesce, uova, spinaci, patate dolci, bietole, frutta e verdura gialle o arancioni e cavoletti di Bruxelles sono alcuni degli alimenti più ricchi di tutti questi nutrienti. Solo se necessario, in accordo con il proprio oculista, potresti valutare l’eventualità di assumere un integratore per prenderti cura dei tuoi occhi.

