Il Paese in cui bere caffè viene retribuito: può diventare un lavoro e si tratta di una realtà insolita e sbalorditiva da conoscere.

Un’opportunità lavorativa fuori dal comune sta facendo il giro del mondo e accende i sogni di molti appassionati di caffè e viaggi. Non si tratta di uno scherzo o di una trovata pubblicitaria, ma di un’offerta concreta che unisce due piaceri quotidiani: bere caffè e scoprire nuovi luoghi, con un compenso di circa 70.000 euro all’anno, benefit inclusi.

Il lavoro da sogno: bere caffè e viaggiare con uno stipendio da capogiro

L’iniziativa è stata lanciata da Chameleon Coffee, azienda texana specializzata in caffè biologico e marketing innovativo. A gennaio 2025 ha aperto le candidature per selezionare la “Brew Crew”, un duo di viaggiatori scelti per salire a bordo di un van brandizzato e attraversare gli Stati Uniti, da Austin a Los Angeles, passando per città iconiche come Sedona, Telluride, Minneapolis e Bend.

Il compito principale dei selezionati sarà quello di bere e distribuire caffè, incontrare appassionati e condividere l’esperienza sui social media dell’azienda. Le mansioni sono semplici ma coinvolgenti: documentare ogni tappa con foto e video, raccontare storie locali e promuovere lo stile di vita cold brew, simbolo del brand. Il progetto Road Brew Tour si propone di trasformare il caffè da semplice bevanda a catalizzatore di momenti di convivialità e avventura.

Il pacchetto offerto è particolarmente allettante: uno stipendio annuo di 75.000 dollari (circa 71.000 euro), assicurazione sanitaria, ferie pagate, bonus trimestrali, spese di viaggio completamente coperte e caffè illimitato. L’azienda ha chiuso le candidature il 12 febbraio 2025 e ora sta valutando le numerose proposte arrivate da ogni parte del mondo.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa offerta è la mancanza di requisiti rigidi: non è necessaria una laurea specifica né anni di esperienza nel settore. L’unico vero requisito è la passione per il caffè, accompagnata da entusiasmo e spirito d’avventura.

Questa formula ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando reazioni entusiaste e una certa dose di invidia collettiva. Molti hanno dubitato della veridicità dell’offerta, altri si sono subito candidati, mentre altri ancora hanno semplicemente sognato a occhi aperti un lavoro che sembra uscito da un film.

Un fenomeno che evidenzia la crescita dell’economia dell’esperienza

L’offerta di lavoro di Chameleon Coffee dimostra come, nell’era digitale e dell’economia dell’esperienza, certi impieghi che un tempo sembravano pura fantasia stiano diventando realtà concrete. Viaggiare per il mondo degustando caffè e raccontando ogni tappa sui social non è più un sogno irraggiungibile, ma un’opportunità lavorativa concreta.

Per chi non è riuscito a partecipare alla selezione, è comunque possibile seguire le avventure della Brew Crew attraverso i canali social ufficiali dell’azienda e iscriversi alla newsletter per ricevere aggiornamenti e contenuti inediti.

Questa tendenza, che unisce lavoro e passione, apre nuove prospettive per chi ambisce a una carriera dinamica e creativa, dimostrando che anche un gesto quotidiano come bere una tazza di caffè può trasformarsi in un’esperienza professionale straordinaria.