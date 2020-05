iMask: mascherina FFP3 riutilizzabile e riciclabile

iMask è un dispositivo di protezione individuale con certificazione in deroga ed è in corso l’iter di certificazione come dispositivo medico, che richiede 20 giorni lavorativi dall’avvio della procedura, nel rispetto della norma europea UNI EN 149:2001+A1:2009 sui “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere filtranti antipolvere – Requisiti, prove, marcatura”.

La mascherina iMask è lavabile e sterilizzabile per quanto riguarda la struttura portante Può inoltre essere regolata come una maschera da sub e quindi adattarsi al volto di chi la indossa. I rifiuti prodotti sono limitati al solo filtro, sostituibile una volta al mese, evitando la produzione di scarti associata all’uso di una o più mascherine chirurgiche al giorno o di normali maschere FFP3 . Nella sua versione trasparente (disponibile anche rosa, bianca e grigia) permette in caso di necessità di agevolare l’identificazione della persona.

