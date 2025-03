Ami le piante ma non riesci a stare loro dietro e, allo stesso tempo, non riesci a capire quando è che hanno bisogno d’acqua e quando no.

Un po’ il pollice verde ti manca e un po’, allo stesso tempo, non sai come curare le piante che hai in casa, arrivando addirittura alla possibilità che possano morire da un momento all’altro proprio per mancanza di una cosa per loro fondamentale: l’acqua.

Ma a tutto c’è rimedio: un piccolo trucco che devi conoscere per avere la possibilità, e non più la preoccupazione, di innaffiare le piante. Vediamo insieme di che si tratta.

Innaffiare o no le piante? Ecco la soluzione

Diciamoci la verità: ami le piante, ami averle in casa, ma non sai come curarle e, soprattutto, non sai da dove cominciare per quel che riguarda la loro potatura o, ancora di più, temi di innaffiarle troppo e male. Ma non avere paura: a tutto c’è rimedio quanto una soluzione. Sì, perché basta conoscere i trucchetti giusti e le tue piante ti ringrazieranno, anche se le curi poco.

Una delle problematiche che tutti abbiamo è quella di non sapere, effettivamente, quando una pianta va innaffiata e quando no. Ci sono alcune piante che hanno bisogno di acqua ogni giorno, a giorni alterni, una volta a settimana…insomma: ci vorrebbe carta e penna per prendere appunti anche su questa piccolezza.

Quando poi si arriva al punto che non innaffi più e la pianta, di conseguenza, muore. Ti domandi. “Ma dove ho sbagliato?”, “Dovevo darle più o meno acqua?”. La soluzione l’hai dietro l’angolo e non lo sai, specialmente per quando vai in vacanza e non hai di certo voglia, di lasciare l’incombenza al vicino di innaffiare le tue piante.

Un gel risolverà il problema

Più che di acqua vera e propria, la soluzione sta in un gel che si rivela essere e diventare un vero toccasana per le tue piante. Bastano solo 300 ml di acqua e 1 gr di agar agar in polvere.

Aggiungiamo l’acqua all’interno di una padella e uniamoci l’agar- agar. Mescoliamo il tutto con l’aiuto di un mestolo di legno. quando i due ingredienti si sono mescolati alla perfezione possiamo mettere la padella sul fuoco e portare il tutto a ebollizione.

Manteniamo la padella sul fuoco per circa 3 minuti, continuando a mescolare. Lasciamo, poi, raffreddare. Dopodiché versiamo il composto ottenuto all’interno di un contenitore, poi mettiamo il recipiente in freezer per circa un’ora. Trascorso il tempo, il gel è pronto per essere aggiunto alle piante.

Aggiungendo questo gel al terreno della vostra pianta, questa rimarrà umida per almeno 20 o 25 giorni. L’ideale per quando si è in vacanza e non solo.