Con l’arrivo della primavera, la passione per il giardinaggio si risveglia e la voglia di curare il proprio spazio verde diventa irresistibile.

A partire dal 27 febbraio 2025, Lidl offre una selezione di attrezzi da giardinaggio di alta qualità a prezzi incredibilmente bassi, rendendo la cura del giardino accessibile a tutti. Questa nuova gamma è progettata per soddisfare le esigenze sia dei giardinieri esperti che dei principianti, permettendo di affrontare ogni tipo di lavoro in modo semplice e gratificante.

Queste offerte sono a tempo limitato, quindi è consigliabile non perdere l’occasione di rinnovare il proprio kit da giardinaggio con attrezzi di alta qualità a prezzi convenienti. Recati al Lidl più vicino e preparati a trasformare il tuo giardino in un’oasi di bellezza e tranquillità, dove ogni pianta potrà prosperare grazie alle cure che saprai offrirle.

Motoseghe e forbici di alta qualità (e non solo)

Una delle proposte più interessanti è la motosega a benzina, compatta ma potente, ideale per potare rami di notevoli dimensioni. Con una lunghezza di taglio di 20 cm e un motore a 2 tempi da 0,7 kW, questo attrezzo offre prestazioni elevate. Grazie al sistema anti-vibrazione e al lubrificatore automatico della catena, l’uso è comodo e sicuro, permettendo di lavorare a lungo senza affaticarsi.

Se cerchi un attrezzo più maneggevole, il tagliarami telescopico è una scelta eccellente. Con bracci regolabili da 64 a 85 cm, è perfetto per raggiungere rami alti e difficili da tagliare, operando su rami fino a 40 mm di diametro. La lama in acciaio garantisce un taglio netto e preciso, fondamentale per mantenere in salute le piante.

Strumenti di precisione per lavori dettagliati

Per chi desidera curare ogni dettaglio del proprio giardino, Lidl presenta attrezzi specifici come l’affilacatene elettrico da 85 W, ideale per mantenere la motosega sempre pronta all’uso. La possibilità di regolare l’angolo di affilatura, unita alla pratica illuminazione LED, rende questo strumento un must-have per ogni giardiniere.

Inoltre, il seghetto da giardino con lama in acciaio al carbonio, disponibile in due lunghezze (20 cm e 31 cm), offre la versatilità necessaria per tagli precisi e puliti, perfetto per lavori che richiedono un’attenzione particolare.

Sicurezza prima di tutto

La sicurezza è un aspetto fondamentale da non sottovalutare quando si lavora in giardino. Lidl offre una gamma di accessori di protezione, come l’elmetto protettivo forestale, dotato di visiera in metallo e cuffie imbottite, per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di taglio. Per chi preferisce una protezione leggera, gli occhiali protettivi con lenti antigraffio e cinturino regolabile sono perfetti per ogni tipo di lavoro, proteggendo gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Offerte imperdibili e prezzi competitivi

Tutti questi attrezzi saranno disponibili nei punti vendita Lidl a partire dal 27 febbraio 2025, con prezzi davvero imbattibili. Ecco alcune delle offerte più interessanti:

Motosega a benzina per potatura: 69,00€ Tagliarami telescopico: 11,99€ Tagliasiepi telescopico: 9,99€ Affilacatene elettrico: 29,99€ Forbice per potatura: 2,99€ Elettrozappa pieghevole: 99,00€ Elmetto protettivo forestale: 19,99€ Occhiali protettivi: 5,99€ Forbice da giardinaggio ricaricabile: 19,99€ Scarpe antinfortunistiche da uomo: 24,99€

Con gli attrezzi giusti, anche il giardinaggio diventa un’attività semplice e piacevole, permettendo di connettersi con la natura e di godere dei frutti del proprio lavoro.