Ikea ha lanciato uno sconto del 20% per gli accessori più venduti. Il prodotto più amato lo paghi meno della metà e ti rifai la cucina senza spendere una fortuna.

Questo guardaroba modulare è famoso per la sua flessibilità e per la possibilità di creare composizioni su misura, perfette per sfruttare ogni centimetro e adattarsi a spazi grandi e piccoli. Grazie alla promozione puoi realizzare una configurazione personalizzata e risparmiare su molti elementi utili per migliorare ordine, praticità e funzionalità. L’offerta rimane valida fino al 30 novembre 2025, quindi è il momento ideale per aggiornare il tuo armadio e ottimizzare la gestione dello spazio.

Gli accessori Komplement sono progettati per rendere ogni guardaroba PAX più ordinato e facile da usare. Cassetti, ripiani, cestelli e divisori permettono di mantenere tutto in perfetto equilibrio, riducendo il disordine e rendendo immediato trovare ciò che ti serve. Tra le proposte in sconto fino al 30 novembre 2025 ci sono il cassetto bianco perfetto per vestiti piegati e maglioni, e il cestello in rete con binario estraibile che mantiene gli accessori sempre visibili e ben arieggiati.

Il prodotto IKEA più amato, ora lo paghi pochissimo: il mega sconto che ti svolta la camera da letto

Disponibile in diverse misure, è una soluzione perfetta per sfruttare al massimo ogni sezione interna del guardaroba. Anche chi cerca un modo efficace per riporre le scarpe può approfittare della promozione. Il ripiano estraibile in metallo consente di sistemare le calzature in modo ordinato e di accedervi facilmente. Grazie alla struttura a più livelli sfrutti appieno lo spazio verticale, potendo riporre anche stivaletti e calzature più alte senza problemi.

La base trattiene polvere e sporco, contribuendo a mantenere il guardaroba pulito più a lungo e rendendo la manutenzione quotidiana molto più semplice. Per ottenere una suddivisione interna impeccabile, i divisori Komplement sono tra gli accessori più utili da aggiungere al sistema PAX. L’elemento bianco permette di creare spazi dedicati e di inserire ripiani o cassetti aggiuntivi in base alle esigenze di ogni membro della famiglia.

Il divisorio a T, invece, offre un livello di organizzazione superiore, perché consente di separare i capi piegati da quelli da appendere e lascia spazio anche per le scarpe sul fondo. Entrambi gli accessori sono realizzati in materiali robusti e resistenti, pensati per durare nel tempo. La promozione è un’ottima occasione per rendere più pratico il guardaroba, rinnovare gli interni del PAX e creare una composizione davvero su misura.