In vista delle festività natalizie, molti pensionati italiani riceveranno un aiuto economico aggiuntivo da parte dello Stato. Un Bonus attesissimo.

Il bonus Natale 2025 è una misura di sostegno economico pensata per chi percepisce pensioni previdenziali erogate dall’INPS, tra cui pensioni di vecchiaia, anzianità e reversibilità. Introdotto con la Legge Finanziaria del 2001, questo contributo viene erogato una sola volta all’anno, in concomitanza con la rata di dicembre della pensione.

L’importo massimo riconosciuto è pari a 154,94 euro ma può essere ridotto in maniera proporzionale nel caso in cui la pensione superi di poco la soglia prevista per il trattamento minimo. Nel 2025, le soglie di reddito sono state aggiornate dall’INPS tenendo conto dell’ultimo indice ISTAT, mantenendo così la misura efficace e al passo con il costo della vita.

Requisiti per accedere al bonus Natale INPS

Per poter beneficiare del bonus Natale, è necessario rispettare due requisiti fondamentali. Il contributo è riservato esclusivamente ai titolari di pensioni previdenziali INPS, quali:

pensioni di vecchiaia;

pensioni di anzianità;

pensioni di reversibilità.

Sono invece esclusi dal beneficio i percettori di:

assegni sociali;

pensioni di invalidità civile;

rendite assistenziali;

pensioni integrative aziendali o di categoria.

Il diritto al bonus è subordinato al rispetto di specifici limiti di reddito, aggiornati annualmente. In particolare, per ricevere l’importo pieno, la pensione annua non deve superare il trattamento minimo INPS maggiorato dell’importo aggiuntivo. Se la pensione supera di poco questa soglia, il bonus viene erogato in maniera proporzionale alla differenza tra il limite e il reddito effettivo. Le soglie di reddito per il 2025 sono così definite:

per il pensionato single, il reddito annuo complessivo deve essere inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo ;

; per il pensionato coniugato, il reddito complessivo della coppia non deve superare 3 volte il trattamento minimo, con la condizione che il reddito individuale del richiedente rientri nei limiti previsti.

Il pagamento del bonus Natale 2025 avverrà in modo automatico direttamente sul cedolino della pensione di dicembre, senza la necessità di presentare alcuna domanda. L’importo sarà chiaramente visibile come voce separata nel cedolino disponibile sul portale ufficiale dell’INPS, nella sezione dedicata ai pagamenti mensili.

Nel caso in cui un pensionato ritenesse di aver diritto al bonus ma non lo ricevesse, potrà attivare una richiesta di ricostituzione della pensione tramite il portale online dell’INPS, accedendo con SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa, è possibile rivolgersi a un CAF o a un patronato per ottenere assistenza nella presentazione della richiesta.

Il bonus Natale da 154,94 euro rappresenta un piccolo ma significativo contributo che lo Stato italiano riconosce ai pensionati più fragili, in un momento dell’anno caratterizzato da maggiori spese e da un aumento generalizzato dei prezzi. Nonostante l’importo non sia elevato, la sua erogazione testimonia la volontà istituzionale di garantire un sostegno concreto alle fasce di popolazione che maggiormente risentono delle difficoltà economiche.