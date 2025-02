Colpo di scena a Il Paradiso delle signore: le anticipazioni rivelano che Adelaide scompare e Umberto preoccupato vola a Londra per cercarla.

Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 9 rivelano che ci sarà un inaspettato colpo di scena che sconvolgerà i telespettatori. L’amata soap made in Italy in onda tutti i giorni, nella fascia del primo pomeriggio di Rai Uno, ha un vasto seguito e conquista quotidianamente ascolti rilevanti, che nell’ultime stagioni hanno subito un inflessione positiva. Soap ispirata al romanzo di Emile Zolà, Il Paradiso è ambientato negli anni ’60, e racconta le vicissitudini dei protagonisti la cui vita ruota intorno al grande magazzino.

Gli spoiler rivelano che nei prossimi giorni Marcello verrà premiato da Confindustria per il lavoro svolto, un riconoscimento prestigioso che tuttavia non lo rende felice. Quello che è successo con Adelaide lo ha deluso profondamente, la contessa ha infatti preferito confidare ad Umberto di stare male e non ha chiesto il suo aiuto, ne tanto meno l’appoggio. Un distacco doloroso, che non gli permette di vivere appieno le cose belle che gli succedono.

Tuttavia il fratello Matteo gli organizza una piccola festa per celebrare il premio, un gesto che Marcello apprezza e che gli fa dimenticare per qualche minuto le sue pene d’amore. Marcello si gode il party a lui dedicato, anche se in questo momento vorrebbe al suo fianco la donna che ama. Nonostante tutto fa fatica a comprendere il comportamento della contessa.

Il Paradiso delle Signore, Umberto preoccupato per Adelaide

Umberto è profondamente preoccupato per Adelaide. A quanto pare le cure a Londra non stanno avendo l’effetto sperato e per questo la contessa ha una reazione inaspettata. Ad un certo punto scompare e nessuno, neanche Guarnieri, riesce a mettersi in contatto con lei. Adelaide sparisce, è determinata ad allontanarsi da tutti.

Anche Umberto, che è l’unico che l’è stato vicino sin dall’inizio, non riesce a parlarle e non sa che fine ha fatto. Preoccupato decide di partire per Londra e di andarla a cercare, ma una volta arrivato nella città le speranze di trovarla sono a dir poco minime. Dopo giorni di ricerca a Londra, Umberto torna a Milano senza essere riuscito a trovare la contessa.

Cosa l’è accaduto? E Marcello verrà messo al corrente della situazione? Intanto Ciro chiede a Mimmo di accompagnare Agata alla festa di Carnevale organizzata dal grande magazzino, ma il giovane non vuole assecondare le richieste dell’uomo.